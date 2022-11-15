https://sputniknews.com.tr/20221115/katar-ve-iran-abd-ile-nukleer-muzakerelere-yeniden-donulmesi-icin-gorusme-yapti-1063432639.html

Katar ve İran, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden dönülmesi için görüşme yaptı

Katar ve İran, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden dönülmesi için görüşme yaptı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Washington ile Tahran arasındaki nükleer anlaşmanın... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T02:25+0300

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İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Abdullahiyan, Al Sani'yi telefonla aradı.Görüşmede, ABD ile ortak çalışma planı için müzakerelere yeniden dönülmesine ilişkin gelişmeler ele alındı.İkili, İran ile Katar arasındaki iş birliğine dair ilişkileri de görüştü.

https://sputniknews.com.tr/20221115/iran-almanyanin-tahran-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1063431011.html

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