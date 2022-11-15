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https://sputniknews.com.tr/20221115/katar-ve-iran-abd-ile-nukleer-muzakerelere-yeniden-donulmesi-icin-gorusme-yapti-1063432639.html
Katar ve İran, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden dönülmesi için görüşme yaptı
Katar ve İran, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden dönülmesi için görüşme yaptı
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Washington ile Tahran arasındaki nükleer anlaşmanın... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T02:25+0300
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iran nükleer görüşmeleri
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İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Abdullahiyan, Al Sani'yi telefonla aradı.Görüşmede, ABD ile ortak çalışma planı için müzakerelere yeniden dönülmesine ilişkin gelişmeler ele alındı.İkili, İran ile Katar arasındaki iş birliğine dair ilişkileri de görüştü.
https://sputniknews.com.tr/20221115/iran-almanyanin-tahran-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1063431011.html
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abd, iran, iran nükleer görüşmeleri, katar
abd, iran, iran nükleer görüşmeleri, katar

Katar ve İran, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden dönülmesi için görüşme yaptı

02:25 15.11.2022
© AAİran, bayrak
İran, bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AA
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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Washington ile Tahran arasındaki nükleer anlaşmanın canlandırılması hedefiyle müzakerelere yeniden dönülmesi için görüştü.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Abdullahiyan, Al Sani'yi telefonla aradı.
Görüşmede, ABD ile ortak çalışma planı için müzakerelere yeniden dönülmesine ilişkin gelişmeler ele alındı.
İkili, İran ile Katar arasındaki iş birliğine dair ilişkileri de görüştü.
İran - bayrak - İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
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