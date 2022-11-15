Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221115/iran-almanyanin-tahran-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1063431011.html
İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İran, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un İran’a yönelik açıklamalarına tepki olarak, ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını duyurdu. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T01:07+0300
2022-11-15T01:08+0300
dünya
iran
almanya
ortadoğu
olaf scholz
iran dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1043928157_0:132:1800:1145_1920x0_80_0_0_3b9dbca52d1ab473a2483e387f5ba748.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel'in, Almanya Başbakanı Scholz’un İran’a yönelik “müdahaleci ve sorumsuzca” açıklamalarına tepki olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı duyuruldu.Açıklamada, Alman yetkilinin “sorumsuzca açıklamalarının” kınandığı, “Almanya'nın, ülkenin iç işlerine yönelik yıkıcı yaklaşımlarının şiddetle protesto edildiği” aktarıldı.“Bu tür yapıcı olmayan açıklama ve eylemlerin iki ülke ilişkilerinin geleceğine olumsuz etkilerinin” olduğu belirtilen açıklamada, bunun sorumluğunun ise Almanya'ya ait olduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca, İran’ın “karşı tarafların eylem ve duruşlarını gözlemlediği ve gerekli cevabı vereceği” belirtildi.Diğer yandan, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel’in “İran’ın mesajını ülkesine ileteceğini” belirttiği aktarıldı.Açıklamada, İran’ın resmi protesto notasının Alman Büyükelçi’ye verildiği bilgisi de paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221112/almanya-basbakanindan-irana-siz-nasil-bir-hukumetsiniz-ki-kendi-vatandaslariniza-ates-ediyorsunuz-1063357575.html
iran
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1043928157_50:0:1751:1276_1920x0_80_0_0_9756f9fb730853ba8703506aa07c5f83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, almanya, ortadoğu, olaf scholz, iran dışişleri bakanlığı
iran, almanya, ortadoğu, olaf scholz, iran dışişleri bakanlığı

İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

01:07 15.11.2022 (güncellendi: 01:08 15.11.2022)
© REUTERS / Lisi Niesnerİran - bayrak - İran bayrağı
İran - bayrak - İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© REUTERS / Lisi Niesner
Abone olTelegram
İran, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un İran’a yönelik açıklamalarına tepki olarak, ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel'in, Almanya Başbakanı Scholz’un İran’a yönelik “müdahaleci ve sorumsuzca” açıklamalarına tepki olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı duyuruldu.
Açıklamada, Alman yetkilinin “sorumsuzca açıklamalarının” kınandığı, “Almanya'nın, ülkenin iç işlerine yönelik yıkıcı yaklaşımlarının şiddetle protesto edildiği” aktarıldı.
“Bu tür yapıcı olmayan açıklama ve eylemlerin iki ülke ilişkilerinin geleceğine olumsuz etkilerinin” olduğu belirtilen açıklamada, bunun sorumluğunun ise Almanya'ya ait olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, İran’ın “karşı tarafların eylem ve duruşlarını gözlemlediği ve gerekli cevabı vereceği” belirtildi.
Diğer yandan, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel’in “İran’ın mesajını ülkesine ileteceğini” belirttiği aktarıldı.
Açıklamada, İran’ın resmi protesto notasının Alman Büyükelçi’ye verildiği bilgisi de paylaşıldı.
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
DÜNYA
Almanya Başbakanından İran'a: Siz nasıl bir hükümetsiniz ki kendi vatandaşlarınıza ateş ediyorsunuz?
12 Kasım, 14:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала