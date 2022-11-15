https://sputniknews.com.tr/20221115/istiklal-caddesindeki-patlamada-yaralanan-cevik-o-an-sok-gecirdim-kendimi-bir-is-yerine-attim-1063448718.html

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan Çevik: O an şok geçirdim, kendimi bir iş yerine attım

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan Çevik: O an şok geçirdim, kendimi bir iş yerine attım

İstanbul'da, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan inşaat işçisi Sadettin Çevik, "Yaklaşık 20 metre arkamda büyük bir patlama oldu. O an... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T14:01+0300

2022-11-15T14:01+0300

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patlama

istiklal caddesi

türkiye

yaralı

taburcu

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Kütahya"nın Hisarcık ilçesinden yaklaşık 2 ay önce İstanbul'a giden, Kayaşehir’deki bir inşaatta çalışmaya başlayan inşaat işçisi 2 çocuk babası Sadettin Çevik, izinli olduğu 13 Kasım pazar günü arkadaşlarıyla birlikte gezmek için İstiklal Caddesi'ne gitti. 59 yaşındaki Çevik, altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısında yaralandı. Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çevik, tedavisinin ardından taburcu edildi.Bakan Soylu hastanede ziyaret ettiTaksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği Sadettin Çevik, yaşadığı anları telefonla kendisine ulaşan Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı.Patlamanın şiddetiyle sağ kulak zarında zedelenme meydana geldiğini söyleyen Çevik, "Pazar günü Taksim'e arkadaşlarla gezmeye gitmiştim. Arkadaşlarımdan ayrıldıktan sonra yaklaşık 20 metre arkamda büyük bir patlama oldu. Her yer cam ve çerçeve kırıklarıyla doluydu. O an şok geçirdim ve kendimi bir iş yerine attım. Daha sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındım. Doktor, patlamanın şiddetiyle sağ kulak zarımda zedelenme olduğunu ve zamanla geçeceğini söyledi. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, hastanede beni ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bana nereli olduğumu sordu. Kendisinden Allah razı olsun. Patlamada ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221114/istanbul-valisi-yerlikaya-57-yaralimiz-taburcu-oldu-18-hastamiz-serviste-6-hastamiz-yogun-bakimda-1063411301.html

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