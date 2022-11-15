https://sputniknews.com.tr/20221115/istiklal-caddesindeki-agac-ve-beton-saksilar-kaldirildi-1063435340.html
İstiklal Caddesi'ndeki ağaç ve beton saksılar kaldırıldı
İstiklal Caddesi'ndeki ağaç ve beton saksılar kaldırıldı
Dün akşam ağaç ve beton saksıların kaldırılması için geçici olarak yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi, yeniden yayaların kullanımına açıldı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T07:26+0300
2022-11-15T07:26+0300
2022-11-15T07:26+0300
türkiye
istanbul
istiklal caddesi
beyoğlu
ağaç
saksı
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İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbirlerine yönelik kararı üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda caddedeki ağaç ve saksıları kaldırdı.İBB görevlileri, ağaç ve saksıları vinç yardımıyla kamyonlara yükleyerek götürdü.Çalışmalar sırasında emniyet ekipleri caddenin kullanılmasına müsaade etmedi.Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle dün akşam yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi saat 06.00 itibarıyla yeniden yayaların kullanımına açıldı.İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü yaşanan terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/istiklal-caddesi-gecici-olarak-yaya-trafigine-kapatildi-1063427522.html
türkiye
istanbul
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istanbul, istiklal caddesi, beyoğlu, ağaç, saksı
istanbul, istiklal caddesi, beyoğlu, ağaç, saksı
İstiklal Caddesi'ndeki ağaç ve beton saksılar kaldırıldı
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Dün akşam ağaç ve beton saksıların kaldırılması için geçici olarak yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi, yeniden yayaların kullanımına açıldı.
İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbirlerine yönelik kararı üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda caddedeki ağaç ve saksıları kaldırdı.
İBB görevlileri, ağaç ve saksıları vinç yardımıyla kamyonlara yükleyerek götürdü.
Çalışmalar sırasında emniyet ekipleri caddenin kullanılmasına müsaade etmedi.
Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle dün akşam yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi saat 06.00 itibarıyla yeniden yayaların kullanımına açıldı.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü yaşanan terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.