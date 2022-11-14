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https://sputniknews.com.tr/20221114/istiklal-caddesi-gecici-olarak-yaya-trafigine-kapatildi-1063427522.html
İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı
İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı
İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine beton saksıların kaldırılması için çalışmaların başladığı İstiklal Caddesi yaya... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T22:34+0300
2022-11-14T22:36+0300
türkiye
istanbul
istanbul valiliği
istiklal caddesi
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İstiklal Caddesi, ağaç ve beton saksıların kaldırılması çalışmaları nedeniyle saat 22.00 itibariyle geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı.İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İBB ekiplerinin caddedeki ağaç ve saksıları kaldırma çalışmaları devam ediyor.İBB görevlileri, vinç yardımıyla beton saksıları kaldırıp kamyonlara yüklüyor.Gece boyunca yapılacak çalışmayla tüm saksıların kaldırılacağı belirtildi.Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle İstiklal Caddesi saat 22.00 itibarıyla yaya trafiğine kapatıldı.Bu arada caddedeki dükkanlar kapatılırken, polis, vatandaşları caddenin dışına çıkardı.İstiklal Caddesi'nde dün akşam düzenlenen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/istanbuldaki-saldirida-gozalti-sayisi-48e-yukseldi-1063425956.html
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istanbul, istanbul valiliği, istiklal caddesi
istanbul, istanbul valiliği, istiklal caddesi

İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı

22:34 14.11.2022 (güncellendi: 22:36 14.11.2022)
© AAİstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı
İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© AA
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İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine beton saksıların kaldırılması için çalışmaların başladığı İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı. Caddedeki dükkanlar kapatılırken, polis, vatandaşları caddenin dışına çıkardı.
İstiklal Caddesi, ağaç ve beton saksıların kaldırılması çalışmaları nedeniyle saat 22.00 itibariyle geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı.
İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İBB ekiplerinin caddedeki ağaç ve saksıları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
İBB görevlileri, vinç yardımıyla beton saksıları kaldırıp kamyonlara yüklüyor.
Gece boyunca yapılacak çalışmayla tüm saksıların kaldırılacağı belirtildi.
© AAİstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı
İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı
© AA
Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle İstiklal Caddesi saat 22.00 itibarıyla yaya trafiğine kapatıldı.
Bu arada caddedeki dükkanlar kapatılırken, polis, vatandaşları caddenin dışına çıkardı.
İstiklal Caddesi'nde dün akşam düzenlenen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 48'e yükselirken, Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın kaldığı evde yapılan aramada 3 bin 800 dolar, 5 bin euro ve 10 bin lira ile ziynet eşyası ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
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İstanbul'daki saldırıda gözaltı sayısı 48'e yükseldi
22:04
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