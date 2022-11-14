https://sputniknews.com.tr/20221114/istiklal-caddesi-gecici-olarak-yaya-trafigine-kapatildi-1063427522.html
İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı
İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı
İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine beton saksıların kaldırılması için çalışmaların başladığı İstiklal Caddesi yaya... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T22:34+0300
2022-11-14T22:34+0300
2022-11-14T22:36+0300
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istanbul
istanbul valiliği
istiklal caddesi
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İstiklal Caddesi, ağaç ve beton saksıların kaldırılması çalışmaları nedeniyle saat 22.00 itibariyle geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı.İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İBB ekiplerinin caddedeki ağaç ve saksıları kaldırma çalışmaları devam ediyor.İBB görevlileri, vinç yardımıyla beton saksıları kaldırıp kamyonlara yüklüyor.Gece boyunca yapılacak çalışmayla tüm saksıların kaldırılacağı belirtildi.Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle İstiklal Caddesi saat 22.00 itibarıyla yaya trafiğine kapatıldı.Bu arada caddedeki dükkanlar kapatılırken, polis, vatandaşları caddenin dışına çıkardı.İstiklal Caddesi'nde dün akşam düzenlenen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/istanbuldaki-saldirida-gozalti-sayisi-48e-yukseldi-1063425956.html
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İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı
22:34 14.11.2022 (güncellendi: 22:36 14.11.2022) Abone ol
İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine beton saksıların kaldırılması için çalışmaların başladığı İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı. Caddedeki dükkanlar kapatılırken, polis, vatandaşları caddenin dışına çıkardı.
İstiklal Caddesi, ağaç ve beton saksıların kaldırılması çalışmaları nedeniyle saat 22.00 itibariyle geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı.
İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İBB ekiplerinin caddedeki ağaç ve saksıları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
İBB görevlileri, vinç yardımıyla beton saksıları kaldırıp kamyonlara yüklüyor.
Gece boyunca yapılacak çalışmayla tüm saksıların kaldırılacağı belirtildi.
Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle İstiklal Caddesi saat 22.00 itibarıyla yaya trafiğine kapatıldı.
Bu arada caddedeki dükkanlar kapatılırken, polis, vatandaşları caddenin dışına çıkardı.
İstiklal Caddesi'nde dün akşam düzenlenen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı.