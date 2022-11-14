https://sputniknews.com.tr/20221114/istiklal-caddesi-gecici-olarak-yaya-trafigine-kapatildi-1063427522.html

İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı

İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı

İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine beton saksıların kaldırılması için çalışmaların başladığı İstiklal Caddesi yaya... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T22:34+0300

2022-11-14T22:34+0300

2022-11-14T22:36+0300

türkiye

istanbul

istanbul valiliği

istiklal caddesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1063427230_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8657dca910419394650ca74c585a2f79.jpg

İstiklal Caddesi, ağaç ve beton saksıların kaldırılması çalışmaları nedeniyle saat 22.00 itibariyle geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı.İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İBB ekiplerinin caddedeki ağaç ve saksıları kaldırma çalışmaları devam ediyor.İBB görevlileri, vinç yardımıyla beton saksıları kaldırıp kamyonlara yüklüyor.Gece boyunca yapılacak çalışmayla tüm saksıların kaldırılacağı belirtildi.Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle İstiklal Caddesi saat 22.00 itibarıyla yaya trafiğine kapatıldı.Bu arada caddedeki dükkanlar kapatılırken, polis, vatandaşları caddenin dışına çıkardı.İstiklal Caddesi'nde dün akşam düzenlenen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221114/istanbuldaki-saldirida-gozalti-sayisi-48e-yukseldi-1063425956.html

türkiye

istanbul

istiklal caddesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, istanbul valiliği, istiklal caddesi