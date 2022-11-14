https://sputniknews.com.tr/20221114/istanbuldaki-saldirida-gozalti-sayisi-48e-yukseldi-1063425956.html
İstanbul'daki saldırıda gözaltı sayısı 48'e yükseldi
İstanbul'daki saldırıda gözaltı sayısı 48'e yükseldi
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 48'e yükselirken, Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın kaldığı evde yapılan... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T22:04+0300
2022-11-14T22:04+0300
2022-11-14T22:04+0300
türkiye
istanbul
bombalı saldırı
istiklal caddesi
taksim
gözaltı
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Alınan bilgiye göre, dün Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor.Ekipler, saldırıyla ilgili şu ana kadar çoğu Suriyeli, 37'si yabancı uyruklu 48 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin saldırıyla ilgili operasyonları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 16.20'de gerçekleşen saldırı sonrasında incelediği 1200 güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak bombayı koyan kadın şüphelinin kimliğini ve saklandığı yeri tespit etti. Ekipler, bombayı koyan şüpheliyi 10.5 saat içerisinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.Ekiplerce, kadın şüphelinin Küçükçekmece'de kaldığı evde yapılan aramada ise 3 bin 800 dolar, 5 bin euro ve 10 bin lira ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221114/6li-masadan-toplanti-sonrasi-ortak-aciklama-1063421480.html
türkiye
istanbul
istiklal caddesi
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istanbul, bombalı saldırı, istiklal caddesi, taksim, gözaltı
istanbul, bombalı saldırı, istiklal caddesi, taksim, gözaltı
İstanbul'daki saldırıda gözaltı sayısı 48'e yükseldi
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 48'e yükselirken, Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın kaldığı evde yapılan aramada 3 bin 800 dolar, 5 bin euro ve 10 bin lira ile ziynet eşyası ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, dün Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor.
Ekipler, saldırıyla ilgili şu ana kadar çoğu Suriyeli, 37'si yabancı uyruklu 48 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin saldırıyla ilgili operasyonları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 16.20'de gerçekleşen saldırı sonrasında incelediği 1200 güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak bombayı koyan kadın şüphelinin kimliğini ve saklandığı yeri tespit etti. Ekipler, bombayı koyan şüpheliyi 10.5 saat içerisinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Ekiplerce, kadın şüphelinin Küçükçekmece'de kaldığı evde yapılan aramada ise 3 bin 800 dolar, 5 bin euro ve 10 bin lira ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirdi.