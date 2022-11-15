https://sputniknews.com.tr/20221115/istanbulda-kripto-para-tartismasi-once-arkadasini-sonra-kendini-vurdu-1063454012.html
İstanbul'da kripto para tartışması: Önce arkadaşını, sonra kendini vurdu
İstanbul'da kripto para tartışması: Önce arkadaşını, sonra kendini vurdu
Pendik’te bir kişi, kripto para alım satım nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla vurdu. Saldırgan olay sonrası aynı silahla kendini de yaraladı. Hastaneye... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T15:36+0300
2022-11-15T15:36+0300
2022-11-15T15:36+0300
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İstanbul'da meydana gelen olay iddiaya göre, Ahmet A. isimli şahıs, beraber kripto alım satım işlemi yaptığı arkadaşı Metin U.’nun evine geldi. İkili arasında başlayan tartışma sonrası Metin U. yanında taşıdığı silahla arkadaşına kurşun yağdırdı. Olayda arkadaşı Ahmet A. yere yığılırken, evinin balkonuna çıkan Metin U. çevredekilerden yardım istedi. Saldırgan ev sahibi Metin U. daha sonra ise aynı silahla kendini de yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleriyse yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmet A. ve Metin U.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220911/samsunda-11-yasindaki-cocuk-tabancayla-kendini-vurdu-1061078390.html
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türkiye, istanbul, kavga, tabanca, kripto, kripto para, cinayet
türkiye, istanbul, kavga, tabanca, kripto, kripto para, cinayet
İstanbul'da kripto para tartışması: Önce arkadaşını, sonra kendini vurdu
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Pendik’te bir kişi, kripto para alım satım nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla vurdu. Saldırgan olay sonrası aynı silahla kendini de yaraladı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
İstanbul'da meydana gelen olay iddiaya göre, Ahmet A. isimli şahıs, beraber kripto alım satım işlemi yaptığı arkadaşı Metin U.’nun evine geldi.
İkili arasında başlayan tartışma sonrası Metin U. yanında taşıdığı silahla arkadaşına kurşun yağdırdı. Olayda arkadaşı Ahmet A. yere yığılırken, evinin balkonuna çıkan Metin U. çevredekilerden yardım istedi. Saldırgan ev sahibi Metin U. daha sonra ise aynı silahla kendini de yaraladı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleriyse yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmet A. ve Metin U.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.