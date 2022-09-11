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https://sputniknews.com.tr/20220911/samsunda-11-yasindaki-cocuk-tabancayla-kendini-vurdu-1061078390.html
Samsun'da 11 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu
Samsun'da 11 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu
Samsun'da tabancayla kendini vuran 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti. 11.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-11T23:31+0300
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türkiye
samsun
çocuk
silah
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Samsun'un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi'nde ortaokul 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki çocuk, evlerinde bulunan tabancayla kafasından kendini vurdu. Silah sesi üzerine odaya koşan yakınları tarafından kanlar içinde bulunan çocuk, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre burada ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen 11 yaşındaki çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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samsun, çocuk, silah
samsun, çocuk, silah

Samsun'da 11 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu

23:31 11.09.2022 (güncellendi: 23:32 11.09.2022)
© AAPolis, girilmez, olay yeri inceleme
Polis, girilmez, olay yeri inceleme - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
© AA
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Samsun'da tabancayla kendini vuran 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.
Samsun'un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi'nde ortaokul 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki çocuk, evlerinde bulunan tabancayla kafasından kendini vurdu.
Silah sesi üzerine odaya koşan yakınları tarafından kanlar içinde bulunan çocuk, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre burada ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen 11 yaşındaki çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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