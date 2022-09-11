https://sputniknews.com.tr/20220911/samsunda-11-yasindaki-cocuk-tabancayla-kendini-vurdu-1061078390.html

Samsun'da 11 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu

Samsun'da 11 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu

Samsun'da tabancayla kendini vuran 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti. 11.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-11T23:31+0300

2022-09-11T23:31+0300

2022-09-11T23:32+0300

türkiye

samsun

çocuk

silah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104065/16/1040651655_0:50:1200:725_1920x0_80_0_0_0ac81ae9b806635d46790b0afaffa923.jpg

Samsun'un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi'nde ortaokul 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki çocuk, evlerinde bulunan tabancayla kafasından kendini vurdu. Silah sesi üzerine odaya koşan yakınları tarafından kanlar içinde bulunan çocuk, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre burada ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen 11 yaşındaki çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

samsun, çocuk, silah