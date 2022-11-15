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İskoçya kafilesi Diyarbakır'da
İskoçya kafilesi Diyarbakır'da
İskoçya kafilesi, A Milli Futbol Takımı ile 16 Kasım Çarşamba günü yapacağı özel maç için Diyarbakır'a geldi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T04:41+0300
2022-11-15T04:41+0300
spor
türkiye
iskoçya
diyarbakır
hazırlık maçı
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İlk kez milli maç heyecanının yaşanacağı Diyarbakır'a gelen İskoç kafilesi, Diyarbakır Havalimanı'ndan güvenlik önlemi altında otobüsle konaklayacağı otele geçti.A Milli Futbol Takımı kafilesi ise bugün kente gelecek.Takımlar, Diyarbakır Stadyumu'nda bugün gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.A Milli Futbol Takımı ve İskoçya Milli Takımı 16 Kasım Çarşamba saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak.
https://sputniknews.com.tr/20221110/turkiyenin-iskocya-ve-cekya-maclari-kadrosu-belli-oldu-4-futbolcu-ilk-kez-kadroya-davet-edildi-1063295362.html
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türkiye, iskoçya, diyarbakır, hazırlık maçı
türkiye, iskoçya, diyarbakır, hazırlık maçı

İskoçya kafilesi Diyarbakır'da

04:41 15.11.2022
© AAİskoçya kafilesi, A Milli Futbol Takımı ile 16 Kasım Çarşamba günü yapacağı özel maç için Diyarbakır'a geldi.
İskoçya kafilesi, A Milli Futbol Takımı ile 16 Kasım Çarşamba günü yapacağı özel maç için Diyarbakır'a geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AA
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İskoçya kafilesi, A Milli Futbol Takımı ile 16 Kasım Çarşamba günü yapacağı özel maç için Diyarbakır'a geldi.
İlk kez milli maç heyecanının yaşanacağı Diyarbakır'a gelen İskoç kafilesi, Diyarbakır Havalimanı'ndan güvenlik önlemi altında otobüsle konaklayacağı otele geçti.
A Milli Futbol Takımı kafilesi ise bugün kente gelecek.
Takımlar, Diyarbakır Stadyumu'nda bugün gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
A Milli Futbol Takımı ve İskoçya Milli Takımı 16 Kasım Çarşamba saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak.
A Milli Takım kadrosu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
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