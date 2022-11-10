https://sputniknews.com.tr/20221110/turkiyenin-iskocya-ve-cekya-maclari-kadrosu-belli-oldu-4-futbolcu-ilk-kez-kadroya-davet-edildi-1063295362.html

Türkiye'nin İskoçya ve Çekya maçları kadrosu belli oldu: 4 futbolcu ilk kez kadroya davet edildi

Türkiye'nin İskoçya ve Çekya maçları kadrosu belli oldu: 4 futbolcu ilk kez kadroya davet edildi

Türkiye'nin İskoçya ile Diyarbakırda, Çekya ile Gaziantep'te oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu belli oldu. Teknik direktör Stefan Kuntz, 4 genç futbolcuyu... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T16:31+0300

2022-11-10T16:31+0300

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spor

türkiye

milli takım

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A Milli Takım, Mart 2023'te başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri öncesinde 16 Kasım Çarşamba günü Diyarbakır'da İskoçya, 19 Kasım Cumartesi günü ise Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak. Stefan Kuntz ve ekibi, genç yeteneklerin milli takım performanslarını da görmek adına bazı isimleri ilk kez aday kadroya dahil etti. Fenerbahçe'den Arda Güler, Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç, Torino'dan Emirhan İlkhan, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağırıldı.Öte yandan Kuntz, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle performansını artıran Cenk Tosun'un yanı sıra Fenerbahçe'den Emre Mor ve Başakşehir'den Deniz Türüç'ü de uzun bir aradan sonra yeniden kadroya çağırdı.A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Emre Mor, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Fenerbahçe), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Emirhan İlkhan (Torino), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Feyenoord), Doğukan Sinik (Hull City), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Bozok (Trabzonspor)

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türkiye, milli takım