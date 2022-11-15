https://sputniknews.com.tr/20221115/ingilterede-bilimsel-arastirma-gonullu-araniyor-esrar-icene-odeme-yapilacak-1063439735.html

İngiltere'de bilimsel araştırma için gönüllü aranıyor: Esrar içene ödeme yapılacak

İngiltere'de bilimsel araştırma için gönüllü aranıyor: Esrar içene ödeme yapılacak

İngiltere'de King's College London tarafından yürütülen ve esrarın beyin üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlayan bir çalışma için hayatında halihazırda... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T10:13+0300

2022-11-15T10:13+0300

2022-11-15T10:17+0300

dünya

ingiltere

esrar

araştırma

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İngiltere'de esrarın insan beyni üzerindeki etkilerine ilişkin öncü bir çalışma başlatıldı ve katılanlara ödeme yapılacağı belirtildi.King's College London tarafından yürütülen Cannabis & Me projesi, başkent Londra'da yaşayan ve şu anda uyuşturucu kullanan, üç defadan az kullanmış veya daha önce hiç denememiş 18 ila 45 yaşları arasında 6 bin gönüllü kabul edecek.Bilim insanları, dünya çapında her gün 200 milyondan fazla insanın esrar kullanmasına rağmen etkileri hakkında çok az şey bilindiğini ve esrarın beyin üzerinde nasıl bir etki bıraktığını inceleyeceklerini kaydetti.Araştırmacılar, esrar kullananların sayısında yaşanan artış ve gelecekte yasal hale gelme olasılığı ile esrarın etkilerini anlamanın 'önemli' olduğunu söyledi.İki bölüme ayrılan projede önce 40 dakikalık çevrimiçi anketler yapılacak ve ardından yüz yüze bir değerlendirmeler gerçekleştirilecek.Anketi tamamlayanlara 50 pound ödeme yapılacak.Uzmanlar, İngiltere'de esrar reçetesi olan yaklaşık 17 bin kişi olduğunu ve bazı crohn, epilepsi, parkinson ve MS hastalarının esrar kullanmanın 'faydasını gördüğünü' söylediğini iddia ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20221109/abdde-esrar-kullaniminin-yasallastirilmasina-kuzey-dakota-ve-arkansastan-ret-marylandden-onay-1063228170.html

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ingiltere, esrar, araştırma