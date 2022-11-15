Türkiye
SON DAKİKA | Bahçeli: Terörün haklı gerekçesi asla olamaz
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221115/ingilterede-bilimsel-arastirma-gonullu-araniyor-esrar-icene-odeme-yapilacak-1063439735.html
İngiltere'de bilimsel araştırma için gönüllü aranıyor: Esrar içene ödeme yapılacak
İngiltere'de bilimsel araştırma için gönüllü aranıyor: Esrar içene ödeme yapılacak
İngiltere'de King's College London tarafından yürütülen ve esrarın beyin üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlayan bir çalışma için hayatında halihazırda... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T10:13+0300
2022-11-15T10:17+0300
dünya
ingiltere
esrar
araştırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063227500_0:26:3133:1788_1920x0_80_0_0_ca0f03c358ba715f94504ed63d5dfca9.jpg
İngiltere'de esrarın insan beyni üzerindeki etkilerine ilişkin öncü bir çalışma başlatıldı ve katılanlara ödeme yapılacağı belirtildi.King's College London tarafından yürütülen Cannabis &amp; Me projesi, başkent Londra'da yaşayan ve şu anda uyuşturucu kullanan, üç defadan az kullanmış veya daha önce hiç denememiş 18 ila 45 yaşları arasında 6 bin gönüllü kabul edecek.Bilim insanları, dünya çapında her gün 200 milyondan fazla insanın esrar kullanmasına rağmen etkileri hakkında çok az şey bilindiğini ve esrarın beyin üzerinde nasıl bir etki bıraktığını inceleyeceklerini kaydetti.Araştırmacılar, esrar kullananların sayısında yaşanan artış ve gelecekte yasal hale gelme olasılığı ile esrarın etkilerini anlamanın 'önemli' olduğunu söyledi.İki bölüme ayrılan projede önce 40 dakikalık çevrimiçi anketler yapılacak ve ardından yüz yüze bir değerlendirmeler gerçekleştirilecek.Anketi tamamlayanlara 50 pound ödeme yapılacak.Uzmanlar, İngiltere'de esrar reçetesi olan yaklaşık 17 bin kişi olduğunu ve bazı crohn, epilepsi, parkinson ve MS hastalarının esrar kullanmanın 'faydasını gördüğünü' söylediğini iddia ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221109/abdde-esrar-kullaniminin-yasallastirilmasina-kuzey-dakota-ve-arkansastan-ret-marylandden-onay-1063228170.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063227500_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8baa95d47e44fc84529123f1d8a21d59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, esrar, araştırma
ingiltere, esrar, araştırma

İngiltere'de bilimsel araştırma için gönüllü aranıyor: Esrar içene ödeme yapılacak

10:13 15.11.2022 (güncellendi: 10:17 15.11.2022)
© AFP 2022 / FADEL SENNAMarihuana- Esrar
Marihuana- Esrar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNA
Abone olTelegram
İngiltere'de King's College London tarafından yürütülen ve esrarın beyin üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlayan bir çalışma için hayatında halihazırda bağımlı olan, üç defadan az veya hiç esrar kullanmamış gönüllüler arandığı açıklandı.
İngiltere'de esrarın insan beyni üzerindeki etkilerine ilişkin öncü bir çalışma başlatıldı ve katılanlara ödeme yapılacağı belirtildi.
King's College London tarafından yürütülen Cannabis & Me projesi, başkent Londra'da yaşayan ve şu anda uyuşturucu kullanan, üç defadan az kullanmış veya daha önce hiç denememiş 18 ila 45 yaşları arasında 6 bin gönüllü kabul edecek.
Bilim insanları, dünya çapında her gün 200 milyondan fazla insanın esrar kullanmasına rağmen etkileri hakkında çok az şey bilindiğini ve esrarın beyin üzerinde nasıl bir etki bıraktığını inceleyeceklerini kaydetti.
Araştırmacılar, esrar kullananların sayısında yaşanan artış ve gelecekte yasal hale gelme olasılığı ile esrarın etkilerini anlamanın 'önemli' olduğunu söyledi.
İki bölüme ayrılan projede önce 40 dakikalık çevrimiçi anketler yapılacak ve ardından yüz yüze bir değerlendirmeler gerçekleştirilecek.
Anketi tamamlayanlara 50 pound ödeme yapılacak.
Uzmanlar, İngiltere'de esrar reçetesi olan yaklaşık 17 bin kişi olduğunu ve bazı crohn, epilepsi, parkinson ve MS hastalarının esrar kullanmanın 'faydasını gördüğünü' söylediğini iddia ediyor.
Esrar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
DÜNYA
ABD'de esrar kullanımının yasallaştırılmasına Kuzey Dakota ve Arkansas'tan ret, Maryland'den onay
9 Kasım, 11:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала