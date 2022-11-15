https://sputniknews.com.tr/20221115/ilber-ortayli-trakyayi-iyi-bir-istikbal-bekliyor-ama-felaket-de-olabilir-1063465772.html

İlber Ortaylı: Trakya'yı iyi bir istikbal bekliyor ama felaket de olabilir

İlber Ortaylı: Trakya'yı iyi bir istikbal bekliyor ama felaket de olabilir

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Trakya'yı iyi bir istikbal bekliyor ama bu felaket de olabilir. Garantisi yok, karar vermek zorundasınız” dedi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye

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Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Edirne’nin Keşan ilçesinde düzenlenen sanayici ve STK temsilcilerinin organize ettiği programa katıldı.Ortaylı, burada yaptığı konuşmada, Trakya’nın sanayileşmesi ve ekonomideki yeri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Trakya'yı iyi bir istikbal bekliyor ama bu felaket de olabilir yani garantisi yok. Karar vermek zorundasınız. Ya sanayi ya ziraat. Fevzi Çakmak gibi düşünecek değilim. Ona kalsa, Genelkurmay Başkanı olarak burada bir tane baca bile yaptırtmazdı. 'Çünkü düşman gelir ve alır' derdi" ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:Konuşmasının devamında çevre ve sanayi arasındaki dengenin gözetilmesi gerekliliğine vurgu yapan Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20221115/ilber-ortayli-gidecek-yerimiz-yok-belayi-burada-defetmek-zorundayiz-1063433185.html

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