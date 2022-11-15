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https://sputniknews.com.tr/20221115/ilber-ortayli-trakyayi-iyi-bir-istikbal-bekliyor-ama-felaket-de-olabilir-1063465772.html
İlber Ortaylı: Trakya'yı iyi bir istikbal bekliyor ama felaket de olabilir
İlber Ortaylı: Trakya'yı iyi bir istikbal bekliyor ama felaket de olabilir
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Trakya'yı iyi bir istikbal bekliyor ama bu felaket de olabilir. Garantisi yok, karar vermek zorundasınız” dedi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
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Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Edirne’nin Keşan ilçesinde düzenlenen sanayici ve STK temsilcilerinin organize ettiği programa katıldı.Ortaylı, burada yaptığı konuşmada, Trakya’nın sanayileşmesi ve ekonomideki yeri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Trakya'yı iyi bir istikbal bekliyor ama bu felaket de olabilir yani garantisi yok. Karar vermek zorundasınız. Ya sanayi ya ziraat. Fevzi Çakmak gibi düşünecek değilim. Ona kalsa, Genelkurmay Başkanı olarak burada bir tane baca bile yaptırtmazdı. 'Çünkü düşman gelir ve alır' derdi" ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:Konuşmasının devamında çevre ve sanayi arasındaki dengenin gözetilmesi gerekliliğine vurgu yapan Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221115/ilber-ortayli-gidecek-yerimiz-yok-belayi-burada-defetmek-zorundayiz-1063433185.html
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edirne, ilber ortaylı, anadolu, trakya
edirne, ilber ortaylı, anadolu, trakya

İlber Ortaylı: Trakya'yı iyi bir istikbal bekliyor ama felaket de olabilir

23:16 15.11.2022 (güncellendi: 23:19 15.11.2022)
© İHA / EMRE AKARCATarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© İHA / EMRE AKARCA
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Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Trakya'yı iyi bir istikbal bekliyor ama bu felaket de olabilir. Garantisi yok, karar vermek zorundasınız” dedi.
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Edirne’nin Keşan ilçesinde düzenlenen sanayici ve STK temsilcilerinin organize ettiği programa katıldı.
Ortaylı, burada yaptığı konuşmada, Trakya’nın sanayileşmesi ve ekonomideki yeri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Trakya'yı iyi bir istikbal bekliyor ama bu felaket de olabilir yani garantisi yok. Karar vermek zorundasınız. Ya sanayi ya ziraat. Fevzi Çakmak gibi düşünecek değilim. Ona kalsa, Genelkurmay Başkanı olarak burada bir tane baca bile yaptırtmazdı. 'Çünkü düşman gelir ve alır' derdi" ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:
"Ya sanayi ya da ziraat. Trakya'nın bugünkü zenginliği, organizasyonu ve Tekirdağ'ın patlamasında sanayinin payı var ama bir şeyi de unutmayın, burası da imparatorluğu besleyen bir ziraat bölgesi. İnsaflı olmak zorundasınız. Başka yerlere çıkın. Deniz kıyılarından ve Trakya'dan uzak yerlere gitmenizi istirham ederim. Anadolu sanayi bekliyor. Sanayi kurulmadığı takdirde, tabiat istismar ediliyor. Bu da bizim felaketimiz olacak."
Konuşmasının devamında çevre ve sanayi arasındaki dengenin gözetilmesi gerekliliğine vurgu yapan Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:
"Bu memleket ya ekmeğini verir ya da vermez ve sürünürüz. Bu da sizin muhakemenize bakıyor. Boş insanların, ekip biçmeyen insanların çevreci laflarının ciddi bir teklif getireceğine inanmıyorum. Neyin ne olduğunu çalışan ve üreten adam bilir. Muhakemenizi insafla ve adil bir hakim gibi yaparsanız, memleket kurtulur. Yapmadığınız takdirde hapı yutarız. Bir memlekette çevre ve sanayi arasındaki dengeye hippiler karar vermez. Bunu çiftçilerin, sanayicilerin ve ciddi tüketicilerin düşünmesi lazım. O bakımdan sorunlar karşısında muarız olarak değil; taraf olarak yer alın. Bu miras kavgası değil. Mirasın kendi ailenizin olduğunu ve içinde kalacağını hesaplayarak münazaaları halletmek lazım."
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
TÜRKİYE
İlber Ortaylı: Gidecek yerimiz yok, belayı burada defetmek zorundayız
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