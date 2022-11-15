https://sputniknews.com.tr/20221115/ilber-ortayli-gidecek-yerimiz-yok-belayi-burada-defetmek-zorundayiz-1063433185.html
İlber Ortaylı: Gidecek yerimiz yok, belayı burada defetmek zorundayız
İlber Ortaylı: Gidecek yerimiz yok, belayı burada defetmek zorundayız
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Gidecek yerimiz yok. Burada oturmak ve belayı... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T03:42+0300
2022-11-15T03:42+0300
2022-11-15T03:55+0300
türkiye
ilber ortaylı
patlama
saldırı
istiklal caddesi
istanbul
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırının ardından Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.Yaptığı paylaşımda Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221108/ilber-ortaylidan-genclere-siz-hayati-yasamak-gormekle-mukellefsiniz-1063175431.html
türkiye
istiklal caddesi
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ilber ortaylı, patlama, saldırı, istiklal caddesi, istanbul
ilber ortaylı, patlama, saldırı, istiklal caddesi, istanbul
İlber Ortaylı: Gidecek yerimiz yok, belayı burada defetmek zorundayız
03:42 15.11.2022 (güncellendi: 03:55 15.11.2022) Abone ol
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Gidecek yerimiz yok. Burada oturmak ve belayı burada defetmek zorundayız" dedi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırının ardından Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Yaptığı paylaşımda Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:
"Terör karşısında örgütlenmeyi ve dik durmayı öğrenmeliyiz. Gidecek yerimiz yok. Burada oturmak ve belayı burada defetmek zorundayız."