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https://sputniknews.com.tr/20221115/ilber-ortayli-gidecek-yerimiz-yok-belayi-burada-defetmek-zorundayiz-1063433185.html
İlber Ortaylı: Gidecek yerimiz yok, belayı burada defetmek zorundayız
İlber Ortaylı: Gidecek yerimiz yok, belayı burada defetmek zorundayız
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Gidecek yerimiz yok. Burada oturmak ve belayı... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ilber ortaylı
patlama
saldırı
istiklal caddesi
istanbul
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırının ardından Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.Yaptığı paylaşımda Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:
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türkiye
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ilber ortaylı, patlama, saldırı, istiklal caddesi, istanbul
ilber ortaylı, patlama, saldırı, istiklal caddesi, istanbul

İlber Ortaylı: Gidecek yerimiz yok, belayı burada defetmek zorundayız

03:42 15.11.2022 (güncellendi: 03:55 15.11.2022)
© AAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AA
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Gidecek yerimiz yok. Burada oturmak ve belayı burada defetmek zorundayız" dedi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırının ardından Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Yaptığı paylaşımda Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:
"Terör karşısında örgütlenmeyi ve dik durmayı öğrenmeliyiz. Gidecek yerimiz yok. Burada oturmak ve belayı burada defetmek zorundayız."
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
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