Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Gidecek yerimiz yok. Burada oturmak ve belayı... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

İlber Ortaylı: Gidecek yerimiz yok, belayı burada defetmek zorundayız

© AA İlber Ortaylı © AA

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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Gidecek yerimiz yok. Burada oturmak ve belayı burada defetmek zorundayız" dedi.