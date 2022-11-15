https://sputniknews.com.tr/20221115/eskisehir-haritasi-uzerinde-sayacli-bomba-gorseli-paylasan-kadin-tutuklandi-1063463256.html
Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan kadın tutuklandı
Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan kadın tutuklandı
Eskişehir'de, sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yaptığı iddiasıyla yakalanarak, gözaltına alınan M.K... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T21:37+0300
2022-11-15T21:37+0300
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.Adliyeye getirilen şüpheli savcılıkça sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sosyal medya paylaşımında Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda şüpheli M.K'yı yakalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/eskisehir-haritasi-uzerinde-sayacli-bomba-gorseli-paylasan-supheli-gozaltinda-1063425384.html
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eskişehir, sosyal medya, medya
Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan kadın tutuklandı
21:37 15.11.2022 (güncellendi: 21:38 15.11.2022) Abone ol
Eskişehir'de, sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yaptığı iddiasıyla yakalanarak, gözaltına alınan M.K. isimli kadın tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye getirilen şüpheli savcılıkça sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sosyal medya paylaşımında Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda şüpheli M.K'yı yakalamıştı.