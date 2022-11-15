Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221115/eskisehir-haritasi-uzerinde-sayacli-bomba-gorseli-paylasan-kadin-tutuklandi-1063463256.html
Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan kadın tutuklandı
Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan kadın tutuklandı
Eskişehir'de, sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yaptığı iddiasıyla yakalanarak, gözaltına alınan M.K... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T21:37+0300
2022-11-15T21:38+0300
türkiye
eskişehir
sosyal medya
medya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1063462991_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_3ead919abd51cf4955a4f43416432cfa.jpg
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.Adliyeye getirilen şüpheli savcılıkça sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sosyal medya paylaşımında Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda şüpheli M.K'yı yakalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/eskisehir-haritasi-uzerinde-sayacli-bomba-gorseli-paylasan-supheli-gozaltinda-1063425384.html
türkiye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1063462991_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_686075b9da1c4392eccd7b817cd5ac83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eskişehir, sosyal medya, medya
eskişehir, sosyal medya, medya

Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan kadın tutuklandı

21:37 15.11.2022 (güncellendi: 21:38 15.11.2022)
Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan kadın tutuklandı
Sosyal medyada Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan kadın tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
Abone olTelegram
Eskişehir'de, sosyal medya hesabından Eskişehir haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yaptığı iddiasıyla yakalanarak, gözaltına alınan M.K. isimli kadın tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye getirilen şüpheli savcılıkça sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sosyal medya paylaşımında Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda şüpheli M.K'yı yakalamıştı.
Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli iddia edilen kadın yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
TÜRKİYE
Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan şüpheli gözaltında
Dün, 21:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала