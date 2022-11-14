https://sputniknews.com.tr/20221114/eskisehir-haritasi-uzerinde-sayacli-bomba-gorseli-paylasan-supheli-gozaltinda-1063425384.html

Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan şüpheli gözaltında

Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan şüpheli gözaltında

Eskişehir'de, sosyal medya hesabından kent haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yaptığı öne sürülen bir kadın evinde gözaltına alındı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T21:23+0300

2022-11-14T21:23+0300

2022-11-14T21:26+0300

türkiye

eskişehir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1063424823_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0998e57244f37dd297aed586f7498297.jpg

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen saldırınıın ardından bugün sosyal medya üzerinden Eskişehir’de de patlama olacağına ilişkin paylaşımlarda bulunan ve kentin haritasının olduğu fotoğraf üstüne geri sayım ibaresi ekleyen şüpheli polis ekiplerince takibe alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya paylaşımında Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Polis, şüphelinin evine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20221114/istiklal-caddesindeki-agaclar-kaldiriliyor-1063424260.html

türkiye

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eskişehir