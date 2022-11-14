Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan şüpheli gözaltında

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen saldırınıın ardından bugün sosyal medya üzerinden Eskişehir’de de patlama olacağına ilişkin paylaşımlarda bulunan ve kentin haritasının olduğu fotoğraf üstüne geri sayım ibaresi ekleyen şüpheli polis ekiplerince takibe alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya paylaşımında Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Polis, şüphelinin evine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Eskişehir'de, sosyal medya hesabından kent haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yaptığı öne sürülen bir kadın evinde gözaltına alındı.
Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen saldırınıın ardından bugün sosyal medya üzerinden Eskişehir’de de patlama olacağına ilişkin paylaşımlarda bulunan ve kentin haritasının olduğu fotoğraf üstüne geri sayım ibaresi ekleyen şüpheli polis ekiplerince takibe alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya paylaşımında Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis, şüphelinin evine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.