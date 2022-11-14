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Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan şüpheli gözaltında
Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan şüpheli gözaltında
Eskişehir'de, sosyal medya hesabından kent haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yaptığı öne sürülen bir kadın evinde gözaltına alındı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T21:23+0300
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Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen saldırınıın ardından bugün sosyal medya üzerinden Eskişehir’de de patlama olacağına ilişkin paylaşımlarda bulunan ve kentin haritasının olduğu fotoğraf üstüne geri sayım ibaresi ekleyen şüpheli polis ekiplerince takibe alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya paylaşımında Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Polis, şüphelinin evine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221114/istiklal-caddesindeki-agaclar-kaldiriliyor-1063424260.html
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Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşan şüpheli gözaltında

21:23 14.11.2022 (güncellendi: 21:26 14.11.2022)
© ABDULLAH GÜÇLÜ - ALİ FURKAN ÇETİNEREskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli iddia edilen kadın yakalandı
Eskişehir haritası üzerinde sayaçlı bomba görseli iddia edilen kadın yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© ABDULLAH GÜÇLÜ - ALİ FURKAN ÇETİNER
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Eskişehir'de, sosyal medya hesabından kent haritasının üzerinde sayaçlı bomba görseli paylaşımı yaptığı öne sürülen bir kadın evinde gözaltına alındı.
Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen saldırınıın ardından bugün sosyal medya üzerinden Eskişehir’de de patlama olacağına ilişkin paylaşımlarda bulunan ve kentin haritasının olduğu fotoğraf üstüne geri sayım ibaresi ekleyen şüpheli polis ekiplerince takibe alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya paylaşımında Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis, şüphelinin evine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
© ABDULLAH GÜÇLÜ - ALİ FURKAN ÇETİNER

Şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu paylaşımda kullanıldığı iddia edilen dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu paylaşımda kullanıldığı iddia edilen dijital materyal ele geçirildi. - Sputnik Türkiye
1/2
© ABDULLAH GÜÇLÜ - ALİ FURKAN ÇETİNER

Şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu paylaşımda kullanıldığı iddia edilen dijital materyal ele geçirildi.

© ABDULLAH GÜÇLÜ - ALİ FURKAN ÇETİNER

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilen şüpheli, akabinde sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilen şüpheli, akabinde sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Sputnik Türkiye
2/2
© ABDULLAH GÜÇLÜ - ALİ FURKAN ÇETİNER

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilen şüpheli, akabinde sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1/2
© ABDULLAH GÜÇLÜ - ALİ FURKAN ÇETİNER

Şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu paylaşımda kullanıldığı iddia edilen dijital materyal ele geçirildi.

2/2
© ABDULLAH GÜÇLÜ - ALİ FURKAN ÇETİNER

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilen şüpheli, akabinde sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin yaralandığı saldırının ardından caddedeki ağaçlar kaldırılmaya başlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
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