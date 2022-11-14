https://sputniknews.com.tr/20221114/istiklal-caddesindeki-agaclar-kaldiriliyor-1063424260.html
İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor
İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin yaralandığı saldırının ardından caddedeki ağaçlar kaldırılmaya başlandı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T21:00+0300
2022-11-14T21:00+0300
2022-11-14T21:02+0300
türkiye
istanbul
istiklal caddesi
saldırı
istanbul valiliği
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, İstiklal Caddesi'nde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlattı.Saksılardaki bitkileri ve ağaçları iş makineleri yardımıyla sökerek kamyona koyan ekipler, daha sonra beton saksıları kaldırmak için çalışma yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20221114/taksimdeki-saldirida-kullanilan-patlayicinin-tnt-oldugu-tespit-edildi-1063405126.html
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istanbul, istiklal caddesi, saldırı, istanbul valiliği, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul, istiklal caddesi, saldırı, istanbul valiliği, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor
21:00 14.11.2022 (güncellendi: 21:02 14.11.2022) Abone ol
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin yaralandığı saldırının ardından caddedeki ağaçlar kaldırılmaya başlandı.
İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, İstiklal Caddesi'nde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlattı.
Saksılardaki bitkileri ve ağaçları iş makineleri yardımıyla sökerek kamyona koyan ekipler, daha sonra beton saksıları kaldırmak için çalışma yapacak.