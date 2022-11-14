https://sputniknews.com.tr/20221114/istiklal-caddesindeki-agaclar-kaldiriliyor-1063424260.html

İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor

İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin yaralandığı saldırının ardından caddedeki ağaçlar kaldırılmaya başlandı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

istiklal caddesi

saldırı

istanbul valiliği

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul Valiliği'nin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, İstiklal Caddesi'nde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlattı.Saksılardaki bitkileri ve ağaçları iş makineleri yardımıyla sökerek kamyona koyan ekipler, daha sonra beton saksıları kaldırmak için çalışma yapacak.

https://sputniknews.com.tr/20221114/taksimdeki-saldirida-kullanilan-patlayicinin-tnt-oldugu-tespit-edildi-1063405126.html

türkiye

istanbul

istiklal caddesi

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istanbul, istiklal caddesi, saldırı, istanbul valiliği, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)