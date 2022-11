https://sputniknews.com.tr/20221115/dunya-nufusunun-8-milyara-ulasmasi-ankarada-kutlandi-bu-gezegen-uzerinde-8-milyar-kisiyiz-1063459493.html

Dünya nüfusunun 8 milyara ulaşması Ankara'da kutlandı: 'Bu gezegen üzerinde 8 milyar kişiyiz'

Dünya nüfusunun bugün 8 milyara ulaşması dolayısıyla Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), UNFPA Türkiye ve Hollanda Ankara Büyükelçiliğince Ankara'da... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği rezidansında "8 Milyar: Sonsuz Olasılıklar Dünyası" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami ile çok sayıda davetli katıldı.Açılışta konuşan Wijnands, İstanbul Taksim'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı dileyerek, "Bu zor zamanlarda Hollanda, müttefikimiz olan Türkiye ile beraberdir, yanında durmaktadır." dedi.Wijnands, her 3 kadından 1'inin yaşamında toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten etkilendiğini belirterek, bu tür zorlukların üzerinden gelebilmek için halen kat edilmesi gereken mesafeler olduğunu söyledi.Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve cinsel sağlık eşitliğini gerçekleştirmek için yapmaları gereken şeylerin olduğunu vurgulayan Wijnands, bu hakların gençlerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçli karar almalarında yardımcı olacağını aktardı.Wijnands, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının, sürdürülebilir kalkınma için önemli haklar olduğunu ifade etti.Hollanda'nın UNFPA'nın destekçisi olduğunu kaydeden Wijnands, UNFPA ile iş birliğinden mutluluk duyduklarını kaydetti.'Bugün itibarıyla artık 8 milyarız'UNFPA Türkiye Temsilcisi Mohtashami de Taksim'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.Bugün 8 milyar olasılıktan bahsettiklerini, bunun barış ve istikrarla birlikte olması gerektiğini vurgulayan Mohtashami, "Bugün itibarıyla artık 8 milyarız. Bu gezegen üzerinde 8 milyar kişiyiz." dedi.Yaklaşık 30-40 yıl önce bu durum yaşansaydı insanların büyük tepkiyle karşılayacağını aktaran Mohtashami, bugün nüfus dinamiklerinin değişiklik gösterdiğini, bir dönüm noktasında olduklarını, bununla beraber nüfus patlamasıyla ilgili panik yaratan sözlere katılmamak gerektiğini vurguladı.Hassan Mohtashami, "Nüfusla ilgili bir felaketle karşı karşıya" olmadıklarına dikkati çekerek, bu tür yaklaşımların "insan haklarının merkezi konumda olduğu" gerçeğini kaçırdığını söyledi.Mohtashami, "8 milyar kişiden tek tek her biri bir insan ve belirli haklara sahip. Hayatının iyileşmesi, güzelleşmesi lazım. Haklarından tam olarak faydalanabiliyor olması lazım. Her bir bireyin hakları üzerinde eğiliyor olmamız lazım." ifadelerini kullandı.Bebek ve anne ölümlerinin azaldığını, birçok hastalığın önlenebilir bir hastalığa dönüştüğünü, milyonlarca kişinin yoksulluktan kurtulduğunu kaydeden Mohtashami, bununla birlikte zorlukların bazılarının da halen aynı şekilde mevcut olduğunu dile getirdi.Nüfus dinamikleri ve demokratik eğilimlerin ölüm, doğum oranı ve göç olmak üzere 3 faktörü baz aldığını belirten Mohtashami, kadının "kaç çocuk sahibi olmak istediğine karar verme hakkına" saygı duyulması gerekliliğine de vurgu yaptı.Konuşmaların ardından UNFPA Türkiye Nüfus Dinamikleri Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya, "Nasıl 8 milyar olduk?" başlıklı sunum yaptı.Etkinlik, "8 milyarlık bir dünya ne anlama geliyor" başlıklı mini panel ve daha sonra günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

