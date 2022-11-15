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Altılı Masa’ya katılma talebi reddedilen Hüseyin Baş: Gençleri iyi tanıyın
Altılı Masa’ya katılma talebi reddedilen Hüseyin Baş: Gençleri iyi tanıyın
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Altılı Masa'ya katılma talebinin reddedilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T00:22+0300
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politika
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btp
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talep
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Altılı Masa’nın bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde yapılan sekizinci toplantısında Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın ittifaka katılma talebi görüşüldü. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, "Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık" ifadeleri kullanıldı.Alınan kararın ardından Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221114/altili-masa-toplantisi-sonrasi-huseyin-bastan-cristiano-ronaldolu-mesaj-sakin-1063426295.html
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hüseyin baş, btp, 6'lı masa, talep, seçim, ret
hüseyin baş, btp, 6'lı masa, talep, seçim, ret

Altılı Masa’ya katılma talebi reddedilen Hüseyin Baş: Gençleri iyi tanıyın

00:22 15.11.2022
© Fotoğraf : TwitterHüseyin Baş
Hüseyin Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Altılı Masa'ya katılma talebinin reddedilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Baş, "Gençleri iyi tanıyın, kafalarına bir şey koyduklarında yaparlar" dedi.
Altılı Masa’nın bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde yapılan sekizinci toplantısında Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın ittifaka katılma talebi görüşüldü.
Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, "Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık" ifadeleri kullanıldı.
Alınan kararın ardından Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Gençleri iyi tanıyın, kafalarına bir şey koyduklarında yaparlar; biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız."

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
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