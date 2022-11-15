https://sputniknews.com.tr/20221115/altili-masaya-katilma-talebi-reddedilen-huseyin-bas-gencleri-iyi-taniyin-1063430131.html

Altılı Masa’ya katılma talebi reddedilen Hüseyin Baş: Gençleri iyi tanıyın

Altılı Masa’ya katılma talebi reddedilen Hüseyin Baş: Gençleri iyi tanıyın

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Altılı Masa'ya katılma talebinin reddedilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

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politika

hüseyin baş

btp

6'lı masa

talep

seçim

ret

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Altılı Masa’nın bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde yapılan sekizinci toplantısında Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın ittifaka katılma talebi görüşüldü. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, "Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık" ifadeleri kullanıldı.Alınan kararın ardından Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20221114/altili-masa-toplantisi-sonrasi-huseyin-bastan-cristiano-ronaldolu-mesaj-sakin-1063426295.html

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hüseyin baş, btp, 6'lı masa, talep, seçim, ret