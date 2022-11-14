https://sputniknews.com.tr/20221114/altili-masa-toplantisi-sonrasi-huseyin-bastan-cristiano-ronaldolu-mesaj-sakin-1063426295.html

Altılı Masa toplantısı sonrası Hüseyin Baş'tan Cristiano Ronaldo'lu mesaj: Sakin...

Altılı Masa toplantısı sonrası Hüseyin Baş'tan Cristiano Ronaldo'lu mesaj: Sakin...

Altılı Masa’nın bugün yapılan sekizinci toplantısının ardından Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan, Manchester United'da 7 sırt... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

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politika

hüseyin baş

cristiano ronaldo

paylaşım

btp

6'lı masa

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Altılı Masa’nın bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde yapılan sekizinci toplantısında Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın ittifaka katılma talebi görüşüldü. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, "Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık" ifadeleri kullanıldı.Altılı Masa'nın ortak açıklamasının ardından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise Cristiano Ronaldo'ya ait bir fotoğrafı "Sakin" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20221114/6li-masadan-toplanti-sonrasi-ortak-aciklama-1063421480.html

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hüseyin baş, cristiano ronaldo, paylaşım, btp, 6'lı masa