https://sputniknews.com.tr/20221114/altili-masa-toplantisi-sonrasi-huseyin-bastan-cristiano-ronaldolu-mesaj-sakin-1063426295.html
Altılı Masa toplantısı sonrası Hüseyin Baş'tan Cristiano Ronaldo'lu mesaj: Sakin...
Altılı Masa toplantısı sonrası Hüseyin Baş'tan Cristiano Ronaldo'lu mesaj: Sakin...
Altılı Masa’nın bugün yapılan sekizinci toplantısının ardından Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan, Manchester United'da 7 sırt... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T22:14+0300
2022-11-14T22:14+0300
2022-11-14T22:14+0300
politika
hüseyin baş
cristiano ronaldo
paylaşım
btp
6'lı masa
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Altılı Masa’nın bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde yapılan sekizinci toplantısında Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın ittifaka katılma talebi görüşüldü. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, "Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık" ifadeleri kullanıldı.Altılı Masa'nın ortak açıklamasının ardından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise Cristiano Ronaldo'ya ait bir fotoğrafı "Sakin" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/6li-masadan-toplanti-sonrasi-ortak-aciklama-1063421480.html
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hüseyin baş, cristiano ronaldo, paylaşım, btp, 6'lı masa
hüseyin baş, cristiano ronaldo, paylaşım, btp, 6'lı masa
Altılı Masa toplantısı sonrası Hüseyin Baş'tan Cristiano Ronaldo'lu mesaj: Sakin...
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Altılı Masa’nın bugün yapılan sekizinci toplantısının ardından Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan, Manchester United'da 7 sırt numarası ile forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'lu paylaşım geldi.
Altılı Masa’nın bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde yapılan sekizinci toplantısında Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın ittifaka katılma talebi görüşüldü.
Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, "Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık" ifadeleri kullanıldı.
Altılı Masa'nın ortak açıklamasının ardından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise Cristiano Ronaldo'ya ait bir fotoğrafı "Sakin" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.