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Ahmet Hakan: 'İletişimi kestiler' diye tatava yapanlara bakmayın, Batı'da olsa fazlasını yaparlardı
Ahmet Hakan: 'İletişimi kestiler' diye tatava yapanlara bakmayın, Batı'da olsa fazlasını yaparlardı
Ahmet Hakan, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının olduğu gün sosyal medyaya erişimin engellenmesi ve yayın yasağı... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul'daki bombalı saldırının ardından, sosyal medyada yaşanan erişime engelin kısıtlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında "Böyle olmasa ne olurdu?" diye sordu ve şu ifadeleri kullanarak yanıt verdi:
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türkiye, istanbul, sosyal medya, erişim, erişim engeli
türkiye, istanbul, sosyal medya, erişim, erişim engeli

Ahmet Hakan: 'İletişimi kestiler' diye tatava yapanlara bakmayın, Batı'da olsa fazlasını yaparlardı

10:10 15.11.2022
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının olduğu gün sosyal medyaya erişimin engellenmesi ve yayın yasağı gelmesini köşesine taşıdı ve 'İletişimi kestiler' falan diye tatava yapanlara bakmayın dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul'daki bombalı saldırının ardından, sosyal medyada yaşanan erişime engelin kısıtlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında "Böyle olmasa ne olurdu?" diye sordu ve şu ifadeleri kullanarak yanıt verdi:
"Şunlar olurdu: Sosyal medya hesaplarından bakmaya tahammül edemeyeceğimiz parçalanmış ceset görüntüleri ortalığa saçılırdı. PKK’sından FETÖ’süne sosyal medyada konuşlanmış bin türlü kalleş hesap, her türlü dezenformasyonu yağmur gibi akıtırdı. Terörist katillerin yakalanmasına yönelik polis operasyonlarını zora sokacak her türlü paylaşım, sorumsuzca devreye girerdi. 'Amcamın oğlundan duydum' falan türü kulaktan dolma her türlü dedikodu, söylenti, rivayetle ortalık daha da karıştırılırdı. Sözün özü şudur: Siz bakmayın 'İletişimi kestiler' falan diye tatava yapanlara. Türkiye, bir saldırı altındaydı. Benzer bir olay Batı’da olsaydı çok daha fazlasını yaparlardı. Kimse de 'gık' demezdi."
İstiklal Caddesi'nde patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
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