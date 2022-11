Ahmet Hakan: 'İletişimi kestiler' diye tatava yapanlara bakmayın, Batı'da olsa fazlasını yaparlardı

"Şunlar olurdu: Sosyal medya hesaplarından bakmaya tahammül edemeyeceğimiz parçalanmış ceset görüntüleri ortalığa saçılırdı. PKK’sından FETÖ’süne sosyal medyada konuşlanmış bin türlü kalleş hesap, her türlü dezenformasyonu yağmur gibi akıtırdı. Terörist katillerin yakalanmasına yönelik polis operasyonlarını zora sokacak her türlü paylaşım, sorumsuzca devreye girerdi. 'Amcamın oğlundan duydum' falan türü kulaktan dolma her türlü dedikodu, söylenti, rivayetle ortalık daha da karıştırılırdı. Sözün özü şudur: Siz bakmayın 'İletişimi kestiler' falan diye tatava yapanlara. Türkiye, bir saldırı altındaydı. Benzer bir olay Batı’da olsaydı çok daha fazlasını yaparlardı. Kimse de 'gık' demezdi."