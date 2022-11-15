https://sputniknews.com.tr/20221115/abd-hazine-bakani-yellendan-enflasyon-ve-kripto-para-degerlendirmesi--1063462782.html

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan enflasyon ve kripto para değerlendirmesi

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan enflasyon ve kripto para değerlendirmesi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin 'güçlü ve dirençli' olduğunu belirterek enflasyonun da gelecek yıl düşüşe geçeceği tahminini paylaştı. Yellen... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T21:15+0300

2022-11-15T21:15+0300

2022-11-15T21:18+0300

ekonomi

enflasyon

kripto

janet yellen

gıda

ftx

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G20 zirvesi için Bali'de bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, CBS'e verdiği mülakatta enflasyonun gelecek sene düşeceğini ancak küresel çapta resmin belirsiz olduğunu söyledi.'İşsizlik oranı 50 yılın en düşük seviyelerinde' Bloomberg HT'nin aktardığına göre birçok ülkenin yüksek enerji ve yüksek gıda fiyatlarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Yellen "Bizim de bu konularda sıkıntılarımız var ancak ekonomimiz güçlü ve dirençli. Güçlü şekilde istihdam yaratmaya devam ediyoruz. İşsizlik oranı 50 yılın en düşük seviyelerinde" şeklinde konuştu.Yellen enflasyonun zamanla gerilemeye başlamasını beklediğini belirtti.'Kripto paralar riskli hatta tehlikeli'Dünyanın en büyük kripto para platformlarından biri olan FTX'in iflasını ve ardından kripto para piyasalarında yaşanan şok dalgalarını değerlendiren Yellen, 'yeterli denetim' olmayan finansal ürünlere yatırım yapmanın 'oldukça riskli' olduğunu belirtti.Yellen FTX'in iflasını istemesinin ardından kripto para piyasasının daha fazla regülasyona tabi olması gerektiği çağrılarına katılarak "Bu, yatırımcıların ve tüketicilerin çok dikkatli olması gereken bir alan. Yatırımcı ve tüketicileri korumak için finans piyasalarımızın çoğunda güçlü koruyucu yasalar mevcut. Ancak kripto alanında regülasyonlar yetersiz" diye konuştu.FXT'in iflasında da denetim ve regülasyon eksikliğinin rol oynadığını kaydeden Yellen kripto paraların "aşırı riskli, hatta bazı yönlerden de tehlikeli varlıklar" olduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221014/abd-hazine-bakani-yellen-enflasyon-bircok-ulkede-yuksek-buyume-kuresel-olarak-yavasliyor-1062327982.html

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