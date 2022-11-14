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Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye’ye taziye
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye’ye taziye
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul’da meydana gelen patlamayla ilgili taziye mesajı yayınlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T14:02+0300
2022-11-14T14:02+0300
dünya
yunanistan
yunanistan dışişleri bakanlığı
kiryakos miçotakis
katerina sakellaropulu
taksim
taksim meydanı
saldırı
bombalı saldırı
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Yunanistan yönetimi, dün İstanbul'da meydana gelen 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin ise yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Türkiye’ye taziye mesajı gönderdi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen korkunç patlama nedeniyle çok sayıda can kaybının yaşanmasının şokunu yaşıyoruz. Yunan halkı ve şahsım adına, kederli ailelere en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de yayınladığı taziye mesajında yaralılara acil şifalar dilediğini belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı diledi. Miçotakis, “Yunanistan, terörün her türlüsünü kesinlikle kınamaktadır” dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan terörü kesin bir dille kınıyor. Türk hükümetine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/soylu-bize-verilen-mesaji-aldik-abd-elciliginin-taziye-dilemesini-reddediyoruz-1063404280.html
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yunanistan, yunanistan dışişleri bakanlığı, kiryakos miçotakis, katerina sakellaropulu, taksim, taksim meydanı, saldırı, bombalı saldırı
yunanistan, yunanistan dışişleri bakanlığı, kiryakos miçotakis, katerina sakellaropulu, taksim, taksim meydanı, saldırı, bombalı saldırı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye’ye taziye

14:02 14.11.2022
© AA / Dursun AydemirYunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis
Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© AA / Dursun Aydemir
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul’da meydana gelen patlamayla ilgili taziye mesajı yayınlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına başsağlığı diledi.
Yunanistan yönetimi, dün İstanbul'da meydana gelen 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin ise yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Türkiye’ye taziye mesajı gönderdi.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen korkunç patlama nedeniyle çok sayıda can kaybının yaşanmasının şokunu yaşıyoruz. Yunan halkı ve şahsım adına, kederli ailelere en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de yayınladığı taziye mesajında yaralılara acil şifalar dilediğini belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı diledi. Miçotakis, “Yunanistan, terörün her türlüsünü kesinlikle kınamaktadır” dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan terörü kesin bir dille kınıyor. Türk hükümetine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.
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