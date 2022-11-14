https://sputniknews.com.tr/20221114/thodexin-kurucusu-ozerin-turkiyeye-iade-sureciyle-ilgili-durusmasi-ertelendi-1063410320.html
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşması ertelendi
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşması ertelendi
Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 17 Kasım'a... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T13:52+0300
2022-11-14T13:52+0300
2022-11-14T13:55+0300
thodex
faruk fatih özer
dünya
arnavutluk
dava
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde yapılan duruşmayı, hakim Elis Dine yönetti.Bugünkü duruşmada savunma tarafının vardığı sonuçlar dinlenirken bir sonraki duruşma 17 Kasım'a ertelendi.Mahkeme kaynaklarına göre, nihai karar 17 Kasım'daki duruşmada açıklanacak.Bir önceki duruşmalar 6, 21 Ekim, 1 ve 10 Kasım'da görülmüştü.Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221110/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozerin-iade-talebiyle-yargilandigi-durusma-ertelendi-1063298715.html
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thodex, faruk fatih özer, arnavutluk, dava
thodex, faruk fatih özer, arnavutluk, dava
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşması ertelendi
13:52 14.11.2022 (güncellendi: 13:55 14.11.2022) Abone ol
Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 17 Kasım'a ertelendi.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde yapılan duruşmayı, hakim Elis Dine yönetti.
Bugünkü duruşmada savunma tarafının vardığı sonuçlar dinlenirken bir sonraki duruşma 17 Kasım'a ertelendi.
Mahkeme kaynaklarına göre, nihai karar 17 Kasım'daki duruşmada açıklanacak.
Bir önceki duruşmalar 6, 21 Ekim, 1 ve 10 Kasım'da görülmüştü.
Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.