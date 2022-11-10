https://sputniknews.com.tr/20221110/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozerin-iade-talebiyle-yargilandigi-durusma-ertelendi-1063298715.html

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade talebiyle yargılandığı duruşma ertelendi

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade talebiyle yargılandığı duruşma ertelendi

Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırmaktan kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, yakalandığı Arnavutluk’ta yeniden hakim karşısına çıktı... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T17:14+0300

2022-11-10T17:14+0300

2022-11-10T17:15+0300

yaşam

thodex

duruşma

dava

türkiye

faruk fatih özer

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Özer, Arnavutluk’un Elbasan Savcılığı'nın iade süreci çerçevesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma yine ertelenirken, Özer’in avukatı hakimin reddini talep etti. Daha önce iki defa ertelenen davada Özer’in avukatı, Türkiye’den gelen delillerin yazılı olarak tercüme edilmesini ve Türkiye Başsavcılığından başka vukuatı olup olmadığı konusunda ek delil talebinde bulundu. Avukatın delillerin tercüme edilmesi talebini kabul eden hakim, diğer talebini ise reddetti. Bunun akabinde avukat savunmasını yapmadan salondan ayrıldı. Duruşma, 14 Kasım’a ertelendi.Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen “Brain” adlı operasyonda, ülkenin güneyindeki Vlora kentine bağlı Himara ilçesinde kendisine yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Faruk Fatih Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti. Özer, Elbasan ilindeki bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer’in tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Arnavutluk hükümeti, Elbasan Savcılığı'ndan Özer'in tutukluluğunun devamını ve Türkiye’ye iade edilmesini talep etti.

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thodex, duruşma, dava, türkiye, faruk fatih özer