https://sputniknews.com.tr/20221114/tesla-araci-kontrolden-cikti-2-olu-3-yarali-1063415489.html

Tesla aracı kontrolden çıktı: 2 ölü, 3 yaralı

Tesla aracı kontrolden çıktı: 2 ölü, 3 yaralı

Çin’de Chaozhou şehrinde Tesla’ya ait Model-Y aracının kontrolünü kaybederek hız yapması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T15:46+0300

2022-11-14T15:46+0300

2022-11-14T15:49+0300

tesla

dünya

trafik kazası

çin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1063415534_16:0:1184:657_1920x0_80_0_0_65d3d1a11055baa752bf0c35ed7ac678.jpg

Çin’in Guangdong eyaletindeki Chaozhou şehrinde Tesla’ya ait Model-Y aracı kontrolünü kaybetti. Kaza 5 Kasım’da Tesla sürücüsünün aracı park etmeye çalışırken aracın aniden hız yapması ve frenlerinin çalışmaması sonucu gerçekleşti. Kontrolünü kaybeden araç, önce 2 motosikletli ve 2 bisikletliye ardından duvara çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsü ve bisikleti kullanan lise öğrencisi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Aracın kullanılamaz hale geldiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Tesla: Her türlü yardımı sağlayacağızKazayla ilgili Çin polisi tarafından soruşturma başlatılırken Tesla yetkilileri polise gerekli her türlü yardımı sağlayacaklarını açıkladı. Kazaya ilişkin görüntüleri inceleyen Tesla, aracın hızlanırken fren lambalarının açık olmadığını ve frene basılıp basılmadığıyla ilgili şüpheleri olduğunu aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20220615/abdde-oto-pilot-sistemli-arabalarda-en-cok-kazaya-tesla-araclar-karisti-1057470547.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tesla, trafik kazası, çin