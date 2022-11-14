https://sputniknews.com.tr/20221114/tesla-araci-kontrolden-cikti-2-olu-3-yarali-1063415489.html
Tesla aracı kontrolden çıktı: 2 ölü, 3 yaralı
Tesla aracı kontrolden çıktı: 2 ölü, 3 yaralı
Çin’de Chaozhou şehrinde Tesla’ya ait Model-Y aracının kontrolünü kaybederek hız yapması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T15:46+0300
2022-11-14T15:46+0300
2022-11-14T15:49+0300
tesla
dünya
trafik kazası
çin
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Çin’in Guangdong eyaletindeki Chaozhou şehrinde Tesla’ya ait Model-Y aracı kontrolünü kaybetti. Kaza 5 Kasım’da Tesla sürücüsünün aracı park etmeye çalışırken aracın aniden hız yapması ve frenlerinin çalışmaması sonucu gerçekleşti. Kontrolünü kaybeden araç, önce 2 motosikletli ve 2 bisikletliye ardından duvara çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsü ve bisikleti kullanan lise öğrencisi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Aracın kullanılamaz hale geldiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Tesla: Her türlü yardımı sağlayacağızKazayla ilgili Çin polisi tarafından soruşturma başlatılırken Tesla yetkilileri polise gerekli her türlü yardımı sağlayacaklarını açıkladı. Kazaya ilişkin görüntüleri inceleyen Tesla, aracın hızlanırken fren lambalarının açık olmadığını ve frene basılıp basılmadığıyla ilgili şüpheleri olduğunu aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20220615/abdde-oto-pilot-sistemli-arabalarda-en-cok-kazaya-tesla-araclar-karisti-1057470547.html
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tesla, trafik kazası, çin
tesla, trafik kazası, çin
Tesla aracı kontrolden çıktı: 2 ölü, 3 yaralı
15:46 14.11.2022 (güncellendi: 15:49 14.11.2022) Abone ol
Çin’de Chaozhou şehrinde Tesla’ya ait Model-Y aracının kontrolünü kaybederek hız yapması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Çin’in Guangdong eyaletindeki Chaozhou şehrinde Tesla’ya ait Model-Y aracı kontrolünü kaybetti.
Kaza 5 Kasım’da Tesla sürücüsünün aracı park etmeye çalışırken aracın aniden hız yapması ve frenlerinin çalışmaması sonucu gerçekleşti. Kontrolünü kaybeden araç, önce 2 motosikletli ve 2 bisikletliye ardından duvara çarparak durabildi.
Motosiklet sürücüsü ve bisikleti kullanan lise öğrencisi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Aracın kullanılamaz hale geldiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Tesla: Her türlü yardımı sağlayacağız
Kazayla ilgili Çin polisi tarafından soruşturma başlatılırken Tesla yetkilileri polise gerekli her türlü yardımı sağlayacaklarını açıkladı. Kazaya ilişkin görüntüleri inceleyen Tesla, aracın hızlanırken fren lambalarının açık olmadığını ve frene basılıp basılmadığıyla ilgili şüpheleri olduğunu aktardı.