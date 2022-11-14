https://sputniknews.com.tr/20221114/putinden-erdogana-taziye-1063403863.html
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T11:03+0300
2022-11-14T11:03+0300
2022-11-14T11:15+0300
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
dünya
türkiye
rusya
istiklal caddesi
patlama
taziye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062919283_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a469d612d646cd490ec11b04e178ae56.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da meydana gelen patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, Türkiye ile teröre karşı işbirliğine hazır olduklarını belirtti.Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, mesajında, İstanbul’da meydana gelen trajik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sundu. Kurbanların aileleri ve yakınlarına da desteklerini vurgulayan Putin, “Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede, Türk ortaklarımızla mümkün olduğu kadar yakın işbirliğine hazır olduğumuzu yeniden teyit ediyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/beyoglundaki-bombali-saldiriyi-gerceklestiren-zanlinin-yakalanma-goruntuleri-ortaya-cikti-1063403101.html
rusya
istiklal caddesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062919283_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b7309557a9623bb98d917eaaddca6fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türkiye, rusya, istiklal caddesi, patlama, taziye
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türkiye, rusya, istiklal caddesi, patlama, taziye
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı
11:03 14.11.2022 (güncellendi: 11:15 14.11.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da meydana gelen patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, Türkiye ile teröre karşı işbirliğine hazır olduklarını belirtti.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, mesajında, İstanbul’da meydana gelen trajik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sundu. Kurbanların aileleri ve yakınlarına da desteklerini vurgulayan Putin, “Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede, Türk ortaklarımızla mümkün olduğu kadar yakın işbirliğine hazır olduğumuzu yeniden teyit ediyoruz” ifadelerini kullandı.