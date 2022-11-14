https://sputniknews.com.tr/20221114/putinden-erdogana-taziye-1063403863.html

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

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recep tayyip erdoğan

vladimir putin

dünya

türkiye

rusya

istiklal caddesi

patlama

taziye

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da meydana gelen patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, Türkiye ile teröre karşı işbirliğine hazır olduklarını belirtti.Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, mesajında, İstanbul’da meydana gelen trajik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sundu. Kurbanların aileleri ve yakınlarına da desteklerini vurgulayan Putin, “Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede, Türk ortaklarımızla mümkün olduğu kadar yakın işbirliğine hazır olduğumuzu yeniden teyit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türkiye, rusya, istiklal caddesi, patlama, taziye