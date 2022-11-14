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https://sputniknews.com.tr/20221114/beyoglundaki-bombali-saldiriyi-gerceklestiren-zanlinin-yakalanma-goruntuleri-ortaya-cikti-1063403101.html
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T10:24+0300
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türkiye
bomba
istiklal caddesi
istanbul
saldırı
patlama
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İstanbul'da, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanma görüntüleri emniyet tarafından paylaşıldı.Saldırıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadını yakaladı. Zanlının gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/altun-sivillerimize-yonelik-teror-saldirilari-bazi-ulkelerin-teror-orgutlerine-desteginin-sonuclari-1063401107.html
türkiye
istiklal caddesi
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bomba, istiklal caddesi, istanbul, saldırı, patlama
bomba, istiklal caddesi, istanbul, saldırı, patlama

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

10:24 14.11.2022 (güncellendi: 10:40 14.11.2022)
© AABeyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© AA
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Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul'da, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanma görüntüleri emniyet tarafından paylaşıldı.
Saldırıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadını yakaladı. Zanlının gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
İstiklal Caddesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
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