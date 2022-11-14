https://sputniknews.com.tr/20221114/beyoglundaki-bombali-saldiriyi-gerceklestiren-zanlinin-yakalanma-goruntuleri-ortaya-cikti-1063403101.html

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T10:24+0300

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türkiye

bomba

istiklal caddesi

istanbul

saldırı

patlama

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İstanbul'da, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanma görüntüleri emniyet tarafından paylaşıldı.Saldırıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadını yakaladı. Zanlının gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20221114/altun-sivillerimize-yonelik-teror-saldirilari-bazi-ulkelerin-teror-orgutlerine-desteginin-sonuclari-1063401107.html

türkiye

istiklal caddesi

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bomba, istiklal caddesi, istanbul, saldırı, patlama