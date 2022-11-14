https://sputniknews.com.tr/20221114/muzisyen-onur-sener-cinayetinin-suphelileri-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1063402693.html
Müzisyen Onur Şener cinayetinin şüphelileri için istenen ceza belli oldu
Müzisyen Onur Şener cinayetinin şüphelileri için istenen ceza belli oldu
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında çıkan tartışmada, müzisyen Onur Şener'in boynundan aldığı kırık cam bardak darbesiyle öldürülmesi olayında, 5... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T10:10+0300
2022-11-14T10:10+0300
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türkiye
onur şener
cinayet
ceza
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20221111/ankarada-oldurulen-muzisyen-onur-sener-cinayetinde-5-supheli-hakkinda-iddianame-duzenlendi-1063336715.html
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onur şener, cinayet, ceza
onur şener, cinayet, ceza
Müzisyen Onur Şener cinayetinin şüphelileri için istenen ceza belli oldu
10:10 14.11.2022 (güncellendi: 10:13 14.11.2022) Abone ol
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında çıkan tartışmada, müzisyen Onur Şener'in boynundan aldığı kırık cam bardak darbesiyle öldürülmesi olayında, 5 şüpheli için "canavarca hisle insan öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2 Ekim 2022 günü Çankaya ilçesinde bulunan Cassetta isimli iş yerinde solist olarak çalışan maktül O.Ş’yi, cam bardaklarla öldüren şüpheliler İ.K, A.G, S.S, G.G. ve J.E. hakkında yapılan soruşturma sonunda bugün Ankara Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenmiştir."