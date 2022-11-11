https://sputniknews.com.tr/20221111/ankarada-oldurulen-muzisyen-onur-sener-cinayetinde-5-supheli-hakkinda-iddianame-duzenlendi-1063336715.html
Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetinde 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetinde 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T19:15+0300
2022-11-11T19:15+0300
2022-11-11T19:15+0300
türkiye
onur şener
müzisyen
ankara
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2 Ekim 2022 günü Çankaya ilçesinde bulunan Cassetta isimli iş yerinde solist olarak çalışan maktül O.Ş’yi, cam bardaklarla öldüren şüpheliler İ.K, A.G, S.S, G.G. ve J.E. hakkında yapılan soruşturma sonunda bugün Ankara Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenmiştir."
https://sputniknews.com.tr/20221005/onur-sener-cinayetine-adi-karisan-tusas-calisani-isten-cikarildi-1061969572.html
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onur şener, müzisyen, ankara
Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetinde 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2 Ekim 2022 günü Çankaya ilçesinde bulunan Cassetta isimli iş yerinde solist olarak çalışan maktül O.Ş’yi, cam bardaklarla öldüren şüpheliler İ.K, A.G, S.S, G.G. ve J.E. hakkında yapılan soruşturma sonunda bugün Ankara Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenmiştir."