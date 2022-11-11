https://sputniknews.com.tr/20221111/ankarada-oldurulen-muzisyen-onur-sener-cinayetinde-5-supheli-hakkinda-iddianame-duzenlendi-1063336715.html

Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetinde 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetinde 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin soruşturmayı... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T19:15+0300

2022-11-11T19:15+0300

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türkiye

onur şener

müzisyen

ankara

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2 Ekim 2022 günü Çankaya ilçesinde bulunan Cassetta isimli iş yerinde solist olarak çalışan maktül O.Ş’yi, cam bardaklarla öldüren şüpheliler İ.K, A.G, S.S, G.G. ve J.E. hakkında yapılan soruşturma sonunda bugün Ankara Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenmiştir."

https://sputniknews.com.tr/20221005/onur-sener-cinayetine-adi-karisan-tusas-calisani-isten-cikarildi-1061969572.html

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