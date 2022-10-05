https://sputniknews.com.tr/20221005/onur-sener-cinayetine-adi-karisan-tusas-calisani-isten-cikarildi-1061969572.html
Onur Şener cinayetine adı karışan TUSAŞ çalışanı işten çıkarıldı
Onur Şener cinayetine adı karışan TUSAŞ çalışanı işten çıkarıldı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), müzisyen Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini bildirdi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T00:49+0300
2022-10-05T00:49+0300
2022-10-05T00:50+0300
türkiye
tusaş
onur şener
cinayet
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini duyurdu.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da müzisyen Şener'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda isimi geçen Soyalp, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından işten çıkarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221004/muzisyen-onur-sener-cinayetinde-tutuklanan-iki-isim-kamu-gorevinden-uzaklastirildi-1061962900.html
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tusaş, onur şener, cinayet
tusaş, onur şener, cinayet
Onur Şener cinayetine adı karışan TUSAŞ çalışanı işten çıkarıldı
00:49 05.10.2022 (güncellendi: 00:50 05.10.2022) Abone ol
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), müzisyen Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini bildirdi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da müzisyen Şener'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda isimi geçen Soyalp, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından işten çıkarıldı.