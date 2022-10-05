https://sputniknews.com.tr/20221005/onur-sener-cinayetine-adi-karisan-tusas-calisani-isten-cikarildi-1061969572.html

Onur Şener cinayetine adı karışan TUSAŞ çalışanı işten çıkarıldı

Onur Şener cinayetine adı karışan TUSAŞ çalışanı işten çıkarıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), müzisyen Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini bildirdi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T00:49+0300

2022-10-05T00:49+0300

2022-10-05T00:50+0300

türkiye

tusaş

onur şener

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1061969428_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_0aa15013a40551a7cbe5e6c862e56aaa.jpg

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp'in iş akdinin feshedildiğini duyurdu.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da müzisyen Şener'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda isimi geçen Soyalp, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından işten çıkarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221004/muzisyen-onur-sener-cinayetinde-tutuklanan-iki-isim-kamu-gorevinden-uzaklastirildi-1061962900.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tusaş, onur şener, cinayet