https://sputniknews.com.tr/20221004/muzisyen-onur-sener-cinayetinde-tutuklanan-iki-isim-kamu-gorevinden-uzaklastirildi-1061962900.html
Müzisyen Onur Şener cinayetinde tutuklanan iki isim kamu görevinden uzaklaştırıldı
Müzisyen Onur Şener cinayetinde tutuklanan iki isim kamu görevinden uzaklaştırıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara'da müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin tutuklanan İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün kamu görevlerinden... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T22:04+0300
2022-10-04T22:04+0300
2022-10-04T22:19+0300
onur şener
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara'nın Çayyolu semtinde bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener'in 'istek parça' yüzünden katledilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, cinayet şüphelilerinden müfettişler İlker Karakaş, Ali Gündüz hakkında tahkikat başlatıldığını ve söz konusu iki kişinin kamu görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:"Yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan ve Ankara’da gerçekleşen asayiş olayı ile ilgili olarak; olayda isimleri geçen İlker KARAKAŞ ve Ali GÜNDÜZ 2012 yılında KPSS ile Bakanlığımızca gerçekleştirilen yazılı/sözlü sınav sonuçlarına göre iş müfettişi yardımcısı olarak kamu görevine atanmışlardır.İş Müfettişi kadrosunda bulunan adı geçenlerin herhangi bir idari görevi bulunmamakta olup devam eden adli süreç dışında Bakanlığımızca da gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak ilgililer kamu görevinden uzaklaştırılmıştır."
https://sputniknews.com.tr/20221004/haluk-leventten-onur-sener-cinayetiyle-ilgili-aciklama-2-calisanin-aciga-alindigini-soylediler-1061960201.html
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onur şener, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
onur şener, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
Müzisyen Onur Şener cinayetinde tutuklanan iki isim kamu görevinden uzaklaştırıldı
22:04 04.10.2022 (güncellendi: 22:19 04.10.2022) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara'da müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin tutuklanan İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün kamu görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara'nın Çayyolu semtinde bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener'in 'istek parça' yüzünden katledilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.
Bakanlık, cinayet şüphelilerinden müfettişler İlker Karakaş, Ali Gündüz hakkında tahkikat başlatıldığını ve söz konusu iki kişinin kamu görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan ve Ankara’da gerçekleşen asayiş olayı ile ilgili olarak; olayda isimleri geçen İlker KARAKAŞ ve Ali GÜNDÜZ 2012 yılında KPSS ile Bakanlığımızca gerçekleştirilen yazılı/sözlü sınav sonuçlarına göre iş müfettişi yardımcısı olarak kamu görevine atanmışlardır.
İş Müfettişi kadrosunda bulunan adı geçenlerin herhangi bir idari görevi bulunmamakta olup devam eden adli süreç dışında Bakanlığımızca da gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak ilgililer kamu görevinden uzaklaştırılmıştır."