https://sputniknews.com.tr/20221004/haluk-leventten-onur-sener-cinayetiyle-ilgili-aciklama-2-calisanin-aciga-alindigini-soylediler-1061960201.html
Haluk Levent'ten Onur Şener cinayetiyle ilgili açıklama: 2 çalışanın açığa alındığını söylediler
Haluk Levent'ten Onur Şener cinayetiyle ilgili açıklama: 2 çalışanın açığa alındığını söylediler
Haluk Levent, Onur Şener cinayetiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kendisine bir açıklama geldiğini ve yapılan açıklamada cinayetten... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T20:36+0300
2022-10-04T20:36+0300
2022-10-04T20:41+0300
onur şener
haluk levent
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
türkiye
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Sanatçı Haluk Levent sosyal medyadan müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili bir bilgilendirmede bulundu. Levent, kendisine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca bir açıklama geldiğini belirtti.Haluk Levent paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20221003/haluk-levent-bu-aksamki-konser-geliri-onurun-kucuk-kizinin-tum-egitim-masraflari-icin-harcanacak-1061906320.html
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onur şener, haluk levent, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
Haluk Levent'ten Onur Şener cinayetiyle ilgili açıklama: 2 çalışanın açığa alındığını söylediler
20:36 04.10.2022 (güncellendi: 20:41 04.10.2022) Abone ol
Haluk Levent, Onur Şener cinayetiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kendisine bir açıklama geldiğini ve yapılan açıklamada cinayetten tutuklanan 3 kişiden ikisinin Bakan Vedat Bilgin tarafından görevden alındığının belirtildiğini ifade etti.
Sanatçı Haluk Levent sosyal medyadan müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili bir bilgilendirmede bulundu.
Levent, kendisine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca bir açıklama geldiğini belirtti.
Haluk Levent paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Çalışma Bakanlığından tarafıma şöyle bir açıklama geldi. İletmek istedim. Ayrıca sayın bakanımız Vedat Bilgin’in iki çalışanı açığa aldığını söylediler. Olayla ilgili iki müfettişin görevlendirilmiş. 'Bizler de bu olayın takipçisi olacağız' kimsenin şüphesi olmasın dediler."