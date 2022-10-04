https://sputniknews.com.tr/20221004/haluk-leventten-onur-sener-cinayetiyle-ilgili-aciklama-2-calisanin-aciga-alindigini-soylediler-1061960201.html

Haluk Levent'ten Onur Şener cinayetiyle ilgili açıklama: 2 çalışanın açığa alındığını söylediler

Haluk Levent'ten Onur Şener cinayetiyle ilgili açıklama: 2 çalışanın açığa alındığını söylediler

Haluk Levent, Onur Şener cinayetiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kendisine bir açıklama geldiğini ve yapılan açıklamada cinayetten... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T20:36+0300

2022-10-04T20:36+0300

2022-10-04T20:41+0300

onur şener

haluk levent

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

türkiye

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Sanatçı Haluk Levent sosyal medyadan müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili bir bilgilendirmede bulundu. Levent, kendisine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca bir açıklama geldiğini belirtti.Haluk Levent paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20221003/haluk-levent-bu-aksamki-konser-geliri-onurun-kucuk-kizinin-tum-egitim-masraflari-icin-harcanacak-1061906320.html

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onur şener, haluk levent, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı