https://sputniknews.com.tr/20221003/haluk-levent-bu-aksamki-konser-geliri-onurun-kucuk-kizinin-tum-egitim-masraflari-icin-harcanacak-1061906320.html

Haluk Levent: Bu akşamki konser geliri, Onur’un küçük kızının tüm eğitim masrafları için harcanacak

Haluk Levent: Bu akşamki konser geliri, Onur’un küçük kızının tüm eğitim masrafları için harcanacak

Haluk Levent, bu akşam vereceği konserin tarafına düşen gelirinin Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masrafları için bağışlanacağını... 03.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-03T17:46+0300

2022-10-03T17:46+0300

2022-10-03T18:02+0300

türkiye

onur şener

haluk levent

konser

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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki müzisyen Onur Şener'in sahne aldığı eğlence mekanında öldürülmesi sonrası sanatçı Haluk Levent sosyal medyadan bu akşam gerçekleştireceği konserin gelirinin Onur Şener'in küçük kızının tüm eğitim masrafları için harcanacağını belirtti.Levent, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bu akşam Kuruçeşme Paraf Açık Hava’da konserim var. Bu konserden tarafıma düşen gelir müzisyen kardeşim Onur’un küçük kızının tüm eğitim masrafları için harcanacak. Bu akşam Onur Şeref için söyleyeceğiz şarkıları. Elimden başka bir şey gelmiyor" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Gözaltına alınan şüphelilerden,A.G, S.S. ve İ.K. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, J.E. ile G.G. 'haftada bir kollukta imza atma' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

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