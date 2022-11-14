https://sputniknews.com.tr/20221114/merih-demiral-a-milli-futbol-takimi-aday-kadrosundan-cikarildi-1063416567.html
Merih Demiral, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı
Merih Demiral, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı
Milli futbolcu Merih Demiral'ın kulübü Atalanta'nın talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıklandı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T16:16+0300
2022-11-14T16:16+0300
2022-11-14T16:19+0300
a milli futbol takımı
spor
merih demiral
atalanta
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merih Demiral'ın kulübü Atalanta'nın talebi üzerine oyuncunun A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20221113/emre-mor-a-milli-futbol-takimi-aday-kadrosundan-cikarildi-1063381959.html
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a milli futbol takımı, merih demiral, atalanta
a milli futbol takımı, merih demiral, atalanta
Merih Demiral, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı
16:16 14.11.2022 (güncellendi: 16:19 14.11.2022) Abone ol
Milli futbolcu Merih Demiral'ın kulübü Atalanta'nın talebi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merih Demiral'ın kulübü Atalanta'nın talebi üzerine oyuncunun A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. bendi uyarınca, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı."