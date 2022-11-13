https://sputniknews.com.tr/20221113/emre-mor-a-milli-futbol-takimi-aday-kadrosundan-cikarildi-1063381959.html

Emre Mor, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

Emre Mor, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor'un sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi. 13.11.2022, Sputnik Türkiye

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emre mor

spor

iskoçya

çekya

sakatlık

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ay-yıldızlıların İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.A Milli Takım, 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya ve 19 Kasım'da Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.

https://sputniknews.com.tr/20221110/turkiyenin-iskocya-ve-cekya-maclari-kadrosu-belli-oldu-4-futbolcu-ilk-kez-kadroya-davet-edildi-1063295362.html

iskoçya

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