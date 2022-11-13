https://sputniknews.com.tr/20221113/emre-mor-a-milli-futbol-takimi-aday-kadrosundan-cikarildi-1063381959.html
Emre Mor, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı
Emre Mor, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor'un sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T13:47+0300
2022-11-13T13:47+0300
2022-11-13T13:47+0300
emre mor
spor
iskoçya
çekya
sakatlık
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ay-yıldızlıların İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.A Milli Takım, 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya ve 19 Kasım'da Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.
https://sputniknews.com.tr/20221110/turkiyenin-iskocya-ve-cekya-maclari-kadrosu-belli-oldu-4-futbolcu-ilk-kez-kadroya-davet-edildi-1063295362.html
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emre mor, iskoçya, çekya, sakatlık
emre mor, iskoçya, çekya, sakatlık
Emre Mor, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı
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Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor'un sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ay-yıldızlıların İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
A Milli Takım, 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya ve 19 Kasım'da Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.