https://sputniknews.com.tr/20221114/kral-charles-calisanlarinin-faturalarini-odeyecek--1063399122.html
Kral Charles, çalışanlarının faturalarını ödeyecek
Kral Charles, çalışanlarının faturalarını ödeyecek
İngiltere Kralı 3. Charles, ekonomik kriz nedeniyle yılda 30 bin sterlinden az kazanan ve faturalarını ödeyemeyen personeline 'kendi cebinden' bir kereye... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T05:21+0300
2022-11-14T05:21+0300
2022-11-14T05:21+0300
ingiltere
charles
kral
çalışan
fatura
elektrik faturası
personel
avrupa'da enerji krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1061025446_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_3a2028b92d5cec3ee5d2263d31d2d221.jpg
İngiltere Kralı 3. Charles, ekonomik krizden etkilenen çalışanları için kesenin ağzını açtı. İngiliz basını, Charles'ın yılda 30 bin sterlinden az kananan temizlik işçileri, hizmetçiler, uşaklar ve güvenlik görevlilerinden oluşan ekibine 600'er stelin yardım yapacağını yazdı.Charles’ın söz konusu ödemeyi vergi mükelleflerinden aktarılan kazançtan değil, kendi özel gelirinden yapacağı belirtildi.Buckingham Sarayı, Balmoral ve Windsor Şatosu’nun da bulunduğu kraliyet mülklerinde tam zamanlı 491 personel istihdam edildiği bildirildi.'Elinden geleni yapıyor'NTV'nin aktardığına göre Kraliyet kaynağı, "Kral, insanların yükselen enerji faturalarıyla karşı karşıya olduğunun çok farkında Sadık saray personelinin ekonomik refahı konusunda endişeleniyor ve elinden geleni yapıyor" dedi.Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçmesiyle bir dizi tasarrufa imza attı. Cenaze için geleneksel olarak çağrılan 8 bin davetli sayısını 2 bine indirmekle işe başlayan Charles, 6 Mayıs 2023'te kendisi için yapılacak resmi taht törenini sadece bir günle sınırlandırdı. İngiliz geleneklerinde taht töreni günlerce sürüyordu.
https://sputniknews.com.tr/20221111/ingiltere-krali-charlesa-yumurta-firlatan-universite-ogrencisine-yumurta-yasagi-getirildi-1063329354.html
ingiltere
charles
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/09/1061025446_112:0:2784:2004_1920x0_80_0_0_dd4a15c24d4f86e8e513b59798a4bdf1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, charles, kral, çalışan, fatura, elektrik faturası, personel
ingiltere, charles, kral, çalışan, fatura, elektrik faturası, personel
Kral Charles, çalışanlarının faturalarını ödeyecek
Abone ol
İngiltere Kralı 3. Charles, ekonomik kriz nedeniyle yılda 30 bin sterlinden az kazanan ve faturalarını ödeyemeyen personeline 'kendi cebinden' bir kereye mahsus 600 sterlin verecek.
İngiltere Kralı 3. Charles, ekonomik krizden etkilenen çalışanları için kesenin ağzını açtı. İngiliz basını, Charles'ın yılda 30 bin sterlinden az kananan temizlik işçileri, hizmetçiler, uşaklar ve güvenlik görevlilerinden oluşan ekibine 600'er stelin yardım yapacağını yazdı.
Charles’ın söz konusu ödemeyi vergi mükelleflerinden aktarılan kazançtan değil, kendi özel gelirinden yapacağı belirtildi.
Buckingham Sarayı, Balmoral ve Windsor Şatosu’nun da bulunduğu kraliyet mülklerinde tam zamanlı 491 personel istihdam edildiği bildirildi.
'Elinden geleni yapıyor'
NTV'nin aktardığına göre Kraliyet kaynağı, "Kral, insanların yükselen enerji faturalarıyla karşı karşıya olduğunun çok farkında Sadık saray personelinin ekonomik refahı konusunda endişeleniyor ve elinden geleni yapıyor" dedi.
Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçmesiyle bir dizi tasarrufa imza attı. Cenaze için geleneksel olarak çağrılan 8 bin davetli sayısını 2 bine indirmekle işe başlayan Charles, 6 Mayıs 2023'te kendisi için yapılacak resmi taht törenini sadece bir günle sınırlandırdı. İngiliz geleneklerinde taht töreni günlerce sürüyordu.