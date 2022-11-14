https://sputniknews.com.tr/20221114/kral-charles-calisanlarinin-faturalarini-odeyecek--1063399122.html

Kral Charles, çalışanlarının faturalarını ödeyecek

Kral Charles, çalışanlarının faturalarını ödeyecek

İngiltere Kralı 3. Charles, ekonomik kriz nedeniyle yılda 30 bin sterlinden az kazanan ve faturalarını ödeyemeyen personeline 'kendi cebinden' bir kereye... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T05:21+0300

2022-11-14T05:21+0300

2022-11-14T05:21+0300

ingiltere

charles

kral

çalışan

fatura

elektrik faturası

personel

avrupa'da enerji krizi

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İngiltere Kralı 3. Charles, ekonomik krizden etkilenen çalışanları için kesenin ağzını açtı. İngiliz basını, Charles'ın yılda 30 bin sterlinden az kananan temizlik işçileri, hizmetçiler, uşaklar ve güvenlik görevlilerinden oluşan ekibine 600'er stelin yardım yapacağını yazdı.Charles’ın söz konusu ödemeyi vergi mükelleflerinden aktarılan kazançtan değil, kendi özel gelirinden yapacağı belirtildi.Buckingham Sarayı, Balmoral ve Windsor Şatosu’nun da bulunduğu kraliyet mülklerinde tam zamanlı 491 personel istihdam edildiği bildirildi.'Elinden geleni yapıyor'NTV'nin aktardığına göre Kraliyet kaynağı, "Kral, insanların yükselen enerji faturalarıyla karşı karşıya olduğunun çok farkında Sadık saray personelinin ekonomik refahı konusunda endişeleniyor ve elinden geleni yapıyor" dedi.Charles, annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçmesiyle bir dizi tasarrufa imza attı. Cenaze için geleneksel olarak çağrılan 8 bin davetli sayısını 2 bine indirmekle işe başlayan Charles, 6 Mayıs 2023'te kendisi için yapılacak resmi taht törenini sadece bir günle sınırlandırdı. İngiliz geleneklerinde taht töreni günlerce sürüyordu.

https://sputniknews.com.tr/20221111/ingiltere-krali-charlesa-yumurta-firlatan-universite-ogrencisine-yumurta-yasagi-getirildi-1063329354.html

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ingiltere, charles, kral, çalışan, fatura, elektrik faturası, personel