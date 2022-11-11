https://sputniknews.com.tr/20221111/ingiltere-krali-charlesa-yumurta-firlatan-universite-ogrencisine-yumurta-yasagi-getirildi-1063329354.html

İngiltere Kralı Charles'a yumurta fırlatan üniversite öğrencisine yumurta yasağı getirildi

İngiltere Kralı Charles'a yumurta fırlatan üniversite öğrencisine yumurta yasağı getirildi

İngiltere'deki bir üniversite öğrencisi Kral 3. Charles'a yönelik yumurtalı saldırı girişimi nedeniyle halka açık alanlarda yumurta taşımama cezasına... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T15:13+0300

2022-11-11T15:13+0300

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kral 3. charles

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saldırı

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Kral 3. Charles'a yönelik çarşamba günkü yumurtalı saldırı girişiminin faili 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Patrick Thelwell hakkındaki hüküm açıklandı.İngiltere Kralı'nın kuzey İngiltere'deki York şehrine yaptığı ziyaret sırasında Kral 3. Charles'a doğru yumurta fırlatan saldırgan, kamu düzenini bozmak suçlamasıyla tutuklandı. Yumurtaları fırlattığı sırada "Benim Kralım değil" diye bağıran üniversite öğrencisi, İngiltere'nin 'kölelerin kanlarıyla inşa edildiğini' belirtmişti. Yumurtalardan hiçbiri hedefini tutturamazken, 73 yaşındaki Kral 3. Charles güvenlik personelince olay yerinden uzaklaştırılmıştı.Daily Mirror gazetesine konuşan Thelwell, kefaletle serbest bırakıldığını ve kefalet koşulları arasında 'halka açık alanlarda yumurta taşımama' cezasına çarptırıldığını dile getirdi.Üniversite öğrencisi yumurtalı saldırıdan sonra çevredeki halktan aldığı tepkiyi, "İnsanlar çığlık atıyor ve saf bir öfkeyle bağırıyorlardı. Saçlarımı yoldular, üzerime tükürdüler. Resmen akıllarını yitirmiş gibiydiler" şeklinde açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20221109/britanyada-kral-charlesa-yumurta-atarak-protesto-bu-ulke-kolelerin-kanlariyla-insa-edildi--1063240962.html

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