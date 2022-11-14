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https://sputniknews.com.tr/20221114/kayserispor-baskani-gozbasi-gorevi-birakacagini-acikladi-artik-kendimi-yok-etme-noktasina-geldim-1063412953.html
Kayserispor Başkanı Gözbaşı görevi bırakacağını açıkladı: 'Artık kendimi yok etme noktasına geldim'
Kayserispor Başkanı Gözbaşı görevi bırakacağını açıkladı: 'Artık kendimi yok etme noktasına geldim'
Kayserispor Başkanı Gözbaşı, Konyaspor’a 2-1 kaybettikleri maç sonrasıı yaptığı açıklamada, “Bu şehrin dinamiklerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum”... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T14:42+0300
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kayserispor
berna gözbaşı
spor
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Kayserispor Süper Lig’in 14. haftasında evinde ağırladığı Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu.Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, maç çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Gözbaşı, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221002/kayserispor-baskani-gozbasidan-trabzonspora-mac-kazandik-diye-havaya-girmesinler-1061852087.html
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kayserispor, berna gözbaşı, istifa

Kayserispor Başkanı Gözbaşı görevi bırakacağını açıkladı: 'Artık kendimi yok etme noktasına geldim'

14:42 14.11.2022 (güncellendi: 14:46 14.11.2022)
© İHABerna Gözbaşı
Berna Gözbaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© İHA
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Kayserispor Başkanı Gözbaşı, Konyaspor’a 2-1 kaybettikleri maç sonrasıı yaptığı açıklamada, “Bu şehrin dinamiklerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum” dedi.
Kayserispor Süper Lig’in 14. haftasında evinde ağırladığı Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu.
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, maç çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Gözbaşı, şunları kaydetti:
“Süper Lig’de transfer yasağımıza rağmen üst sıralardayız. Zorluklara rağmen gerek hocamızın gerek futbolcularımızın gerekse bizlerin gayretiyle bir yerlere gelmeye çalıştık. Biliyorsunuz 3 yıl önce çok zor durumdayken kulübe başkan olmuştum. Büyük badireler atlatarak, Kayserispor’u layık olduğu yerde yani ligde tuttuk. 3 yıldır inanılmaz mücadeleler verdim. Herhalde yaptığım maddi katkıyı Kayserispor tarihinde hiçbir başkan yapmamıştır. Bu kulüp yaşasın diye varımı yok ettim. Elimden gelen bütün imkanları sundum. Ancak artık gelinen bu noktada benim bu kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı. Ligden düşmek üzereyken aldığımız takımı geçen sene Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’u eleyerek, kupa finali oynattık. Ben artık kendimi yok etme noktasına geldim. Ben bu konuda artık şehrin dinamiklerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum. Bu şehrin mutlaka bu kulübe sahip çıkması gerekiyor. Sonuçta hem derneğimiz hem de Spor A.Ş.’miz var. Bu Dünya Kupası’nın olduğu sürede artık bu kulübün yaşaması için ne çözüm bulunacaksa bunun konuşulması ve karara varılması gerekiyor. Benim artık elimden bir şey gelmiyor. Bundan sonra Kayserispor’un diğer acıklı hikayelere dönmemesi için gerekli çağrıyı yapıyorum.”
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