https://sputniknews.com.tr/20221002/kayserispor-baskani-gozbasidan-trabzonspora-mac-kazandik-diye-havaya-girmesinler-1061852087.html
Kayserispor Başkanı Gözbaşı'dan Trabzonspor'a: Maç kazandık diye havaya girmesinler
Kayserispor Başkanı Gözbaşı'dan Trabzonspor'a: Maç kazandık diye havaya girmesinler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maç zorla bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler"... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T09:16+0300
2022-10-02T09:16+0300
2022-10-02T09:16+0300
spor
berna gözbaşı
kayserispor
mağlubiyet
trabzonspor
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Trabzonspor’a 2-1’lik sonuçla mağlup oldu.Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Penaltı sonrası maçın seyrinin değiştiğini belirten Gözbaşı, “Zorlama bir penaltı ile maçın seyri değişti. 3-4 senedir Trabzonspor maçına verilmeyen bir ne hikmetse bizim maçta görev alıyor. Herhalde hakem kendini affettirmeye çalıştı. Bunu kaza olarak görüyoruz. Ama bu adaletsizliğin de hesabı sorulmalı. Maç zorla bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler” diye konuştu.Asbaşkan Çamlı: Kayserispor’un hakkı gasp edilmiştirKayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ise “Kayserispor büyük bir özveri ile buraya geliyor ama maalesef yanlış bir düdük çalındı. Bence penaltıdan önce faul vardı ama hakem direkt penaltı çaldı. Galatasaray maçında yanlış sarı karta nasıl cezalar veriliyorsa bugün de bu maçın hakemleri değerlendirilmeli. Bir hakem 4 sene sonra Trabzonspor maçına veriliyorsa ve bu bizim maçımız ise onu da TFF kendi değerlendirecek. Ben Ümit Öztürk’ün asla art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama baskı altında kaldığını hepimiz gördük. Bugün bu kadar güzel oyun oynayan Kayserspor’un hakkı gasp edilmiştir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220630/kayserispor-baskani-gozbasiya-hakaret-eden-saniga-beraat-1058161901.html
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berna gözbaşı, kayserispor, mağlubiyet, trabzonspor
berna gözbaşı, kayserispor, mağlubiyet, trabzonspor
Kayserispor Başkanı Gözbaşı'dan Trabzonspor'a: Maç kazandık diye havaya girmesinler
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maç zorla bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Trabzonspor’a 2-1’lik sonuçla mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Penaltı sonrası maçın seyrinin değiştiğini belirten Gözbaşı, “Zorlama bir penaltı ile maçın seyri değişti. 3-4 senedir Trabzonspor maçına verilmeyen bir ne hikmetse bizim maçta görev alıyor. Herhalde hakem kendini affettirmeye çalıştı. Bunu kaza olarak görüyoruz. Ama bu adaletsizliğin de hesabı sorulmalı. Maç zorla bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler” diye konuştu.
Asbaşkan Çamlı: Kayserispor’un hakkı gasp edilmiştir
Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ise “Kayserispor büyük bir özveri ile buraya geliyor ama maalesef yanlış bir düdük çalındı. Bence penaltıdan önce faul vardı ama hakem direkt penaltı çaldı. Galatasaray maçında yanlış sarı karta nasıl cezalar veriliyorsa bugün de bu maçın hakemleri değerlendirilmeli. Bir hakem 4 sene sonra Trabzonspor maçına veriliyorsa ve bu bizim maçımız ise onu da TFF kendi değerlendirecek. Ben Ümit Öztürk’ün asla art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama baskı altında kaldığını hepimiz gördük. Bugün bu kadar güzel oyun oynayan Kayserspor’un hakkı gasp edilmiştir" ifadelerini kullandı.