https://sputniknews.com.tr/20221114/jeff-bezos-124-milyar-dolarlik-servetinin-cogunu-bagislayacak-1063415278.html
Jeff Bezos 124 milyar dolarlık servetinin çoğunu bağışlayacak
Jeff Bezos 124 milyar dolarlık servetinin çoğunu bağışlayacak
E-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından olan Jeff Bezos, 124 milyar dolarlık servetinin bir bölümünü bağışlama kararı aldı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T15:33+0300
2022-11-14T15:33+0300
2022-11-14T15:34+0300
yaşam
jeff bezos
amazon
bağış
lauren sanchez
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Amazon’un kurucus Jeff Bezos, 124 milyar dolarlık servetinin büyük bir kısmını hayır işleri için kullanacağını söyledi.CNN televizyonuna röportaj veren Bezos, özellikle küresel iklim değişimiyle mücadeleye ve toplumsal ve siyasi ayrışmaları ortadan kaldırabilecek kişilere destek olmak için servetini bağışlayacağını belirtti.Gazeteci Chloe Melas'ın sorularını Washington'daki evinde yanıtlayan Bezos'a, 2019'dan beri birlikte olduğu eski gazeteci kız arkadaşı Lauren Sanchez eşlik etti.Melas’ın “Servetinizin çoğunu bağışlama gibi bir düşünceniz var mı?” sorusuna “Evet, var” yanıtını veren Bezos, yapacağı bağışları ve hayır işlerini dikkatlice inceleyeceğini ve bir 'metodoloji' oluşturacağını kaydetti.Hayır işlerine yaklaşacağını söyleyen Bezos, "Burada sıkıntı bu işi düzgün şekilde yapmak. Kolay bir iş değil. Amazon’u kurmak kolay değildi. Çok çalıştık ve çok akıllı, çalışkan takım arkadaşlarımız var. Lauren de aynı şeyleri düşünüyor, hayır işi ve işletme benzer şeyler" ifadelerini kullandı.Bezos, "Hayır işlerini etkisiz bir şekilde yapmanın çok yolu var. Dolayısıyla çok dikkatli düşünmelisiniz ve ekibinizde harika insanlar olmalı" değerlendirmesini yaptı.Daha önce Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott da servetinin büyük bir kısmını bağışlama kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/hayranlarindan-600-bin-dolarlik-elon-musk-heykeli-1063405189.html
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jeff bezos, amazon, bağış, lauren sanchez
Jeff Bezos 124 milyar dolarlık servetinin çoğunu bağışlayacak
15:33 14.11.2022 (güncellendi: 15:34 14.11.2022) Abone ol
E-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından olan Jeff Bezos, 124 milyar dolarlık servetinin bir bölümünü bağışlama kararı aldı.
Amazon’un kurucus Jeff Bezos, 124 milyar dolarlık servetinin büyük bir kısmını hayır işleri için kullanacağını söyledi.
CNN televizyonuna röportaj veren Bezos, özellikle küresel iklim değişimiyle mücadeleye ve toplumsal ve siyasi ayrışmaları ortadan kaldırabilecek kişilere destek olmak için servetini bağışlayacağını belirtti.
Gazeteci Chloe Melas'ın sorularını Washington'daki evinde yanıtlayan Bezos'a, 2019'dan beri birlikte olduğu eski gazeteci kız arkadaşı Lauren Sanchez eşlik etti.
Melas’ın “Servetinizin çoğunu bağışlama gibi bir düşünceniz var mı?” sorusuna “Evet, var” yanıtını veren Bezos, yapacağı bağışları ve hayır işlerini dikkatlice inceleyeceğini ve bir 'metodoloji' oluşturacağını kaydetti.
Hayır işlerine yaklaşacağını söyleyen Bezos, "Burada sıkıntı bu işi düzgün şekilde yapmak. Kolay bir iş değil. Amazon’u kurmak kolay değildi. Çok çalıştık ve çok akıllı, çalışkan takım arkadaşlarımız var. Lauren de aynı şeyleri düşünüyor, hayır işi ve işletme benzer şeyler" ifadelerini kullandı.
Bezos, "Hayır işlerini etkisiz bir şekilde yapmanın çok yolu var. Dolayısıyla çok dikkatli düşünmelisiniz ve ekibinizde harika insanlar olmalı" değerlendirmesini yaptı.
Daha önce Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott da servetinin büyük bir kısmını bağışlama kararı almıştı.