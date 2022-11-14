https://sputniknews.com.tr/20221114/hollandada-belediye-binasina-turk-bayragi-asildi-1063428783.html
Hollanda'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı
Hollanda'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı
Hollanda'da, İstanbul’daki saldırıda hayatını kaybedenler için Rotterdam Belediye binasına Türk bayrağı asıldı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T23:21+0300
2022-11-14T23:21+0300
2022-11-14T23:21+0300
dünya
hollanda
rotterdam
türk bayrağı
belediye
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patlama
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Rotterdam Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle Türkiye'ye destek ve dayanışma için belediye binasına asılan Türk bayrağının yarıya indirildiği kaydedildi.Açıklamada, "Rotterdam belediye binasına asılan Türk bayrağı yarıya indirildi. Kalbimiz İstanbul saldırısında hayatını kaybedenler ve aileleriyle birlikte" mesajı paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/yunanistan-basbakani-micotakisten-turkiyeye-taziye-1063411048.html
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hollanda, rotterdam, türk bayrağı, belediye, istanbul, patlama
hollanda, rotterdam, türk bayrağı, belediye, istanbul, patlama
Hollanda'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı
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Hollanda'da, İstanbul’daki saldırıda hayatını kaybedenler için Rotterdam Belediye binasına Türk bayrağı asıldı.
Rotterdam Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle Türkiye'ye destek ve dayanışma için belediye binasına asılan Türk bayrağının yarıya indirildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Rotterdam belediye binasına asılan Türk bayrağı yarıya indirildi. Kalbimiz İstanbul saldırısında hayatını kaybedenler ve aileleriyle birlikte" mesajı paylaşıldı.