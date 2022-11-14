https://sputniknews.com.tr/20221114/eski-yunanistan-savunma-bakani-apostolakis-turkiye-er-ya-da-gec-f-16-alacak--1063429693.html

Eski Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis: Türkiye er ya da geç F-16 alacak

Eski Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis: Türkiye er ya da geç F-16 alacak

Eski Yunanistan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin er ya da geç F-16 alacağı değerlendirmesinde bulundu. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T23:42+0300

2022-11-14T23:42+0300

2022-11-14T23:42+0300

savunma

yunanistan

türkiye

f-16

abd

satış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103710/93/1037109310_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_ec6168ad1affd90ca0abd41acd57d66e.jpg

'Proto Programa' isimli radyo programında konuşan eski Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin savaşa girmeden kazanımda bulunmak istediğini ileri sürerek, "Savaş net bir kazanç ya da kayıp durumu değildir. Bence savaşlarda her iki taraf da kaybeder ancak biriyle savaşa girmenin bedeli ciddi bir şekilde hesaplanmalıdır" dedi.Apostolakis, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alabilmesi için uygun zeminin oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürerek, "Ne zaman olacağını bilemem ama bu er ya da geç olacak" diye konuştu.Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 mile çıkarma isteğinin Türkiye ile görüşülmesi gerektiğini belirten Apostolakis, kara sularının Ege'de 12 mile çıkarılması halinde deniz taşımacılığı alanının daralacağına dikkat çekti.Apostolakis, deniz taşımacılığının serbest bir şekilde sürdürülebilmesi ve Yunanistan'ın kara suları ile ilgili egemenlik haklarının güvence altına alınabilmesi için bu durumun dikkate alınması gerektiğini savunarak, "Tüm bunlar için zaman zaman öne sürülen ve değerlendirmeye alınan öneriler var, planlar var, tezler var. Anlaşmaya varılmadı ancak çözümün var olduğunu düşünüyorum. Keyfi karar verip, paylaşım yapamayız" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221110/yunanistan-nato-toplantisinda-ankarayi-rusya-yaptirimlarini-delerek-kazanc-elde-etmekle-sucladi--1063298819.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, türkiye, f-16, abd, satış