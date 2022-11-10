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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221110/yunanistan-nato-toplantisinda-ankarayi-rusya-yaptirimlarini-delerek-kazanc-elde-etmekle-sucladi--1063298819.html
Yunanistan, NATO toplantısında 'Ankara'yı Rusya yaptırımlarını delerek kazanç elde etmekle' suçladı
Yunanistan, NATO toplantısında 'Ankara'yı Rusya yaptırımlarını delerek kazanç elde etmekle' suçladı
Yunanistan'ı Amerikan üssüne çeviren Miçotakis hükümeti, AB'nin ardından NATO'yu da Türkiye'ye karşı harekete geçirme çabasında. Yunanistan Dışişleri Bakanı... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T17:15+0300
2022-11-10T17:18+0300
ukrayna krizi
yunanistan
türkiye
rusya
nato parlamenterler asamblesi
nato parlamenterler meclisi
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Yunanistan Dışişleri Bakanvekili Varvitsiotis Miltiadis, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu çalışmaları kapsamında parlamentoda yaptığı konuşmada, Atina'nın Ankara'ya yönelik suçlamalarında yeni bir boyut açtı.'Özellikle Türkiye'nin provokasyonları konusunu NATO Parlamenter Asamblesi üyeleri huzurunda gündeme getirmek istediğini' söyleyerek bildik gerilimleri ve suçlamaları sıralayan Miltiadis, bu kez Yunanistan'ın Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini belirttikten sonra 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecini tamamlayamamasından Türkiye'nin sorumlu olduğunu' dile getirdi.Türkiye'nin tutumunu, iki ülkenin entegrasyonunu çok erken imzalayan ve onaylayan Yunanistan'ın aksine, 'son derece verimsiz' olarak niteleyen Miltiadis, "İki ülkenin entegrasyonu, NATO ittifakının özü, yani dayanışma ve ortak tehditlere karşı ortak savunma için çok güçlü bir mesajdır. Popülizm ve milliyetçilik sesleri tüm gezegende yayılırken, liberal işbirliği ilkelerini korumak bizim görevimizdir” dedi.'Türkiye'nin Avrupa müktesebatına uyum sağlamaması ve Rusya'ya karşı yaptırım çerçevesine uymamasının da eşit derecede sorunlu olduğunu' söyleyen Miltiadis, özellikle enerji, turizm, ihracatla ilgili Yunanistan ve diğer tüm ülkelerin bedel ödemesinin aksine, 'Ankara'nın Rusya Federasyonu'nun Batı'nın yaptırımlarını atlatması için pencereler açtığını ve bundan özel mali faydalar elde ettiğini' öne sürdü. Yunan Dışişleri Bakanvekili, "Biz burada acı çekerken bazı insanlar para kazanıyor. Türkiye, Rus yolcuları ağırlamak için uçaklarındaki koltukları ikiye katladı ve Rus oligarkların başka limanlarda demirli tekneleri Türk limanlarına taşındı" diye konuştu.
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yunanistan, türkiye, rusya, nato parlamenterler asamblesi, nato parlamenterler meclisi
yunanistan, türkiye, rusya, nato parlamenterler asamblesi, nato parlamenterler meclisi

Yunanistan, NATO toplantısında 'Ankara'yı Rusya yaptırımlarını delerek kazanç elde etmekle' suçladı

17:15 10.11.2022 (güncellendi: 17:18 10.11.2022)
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKIYunanistan bayrağı - Atina - Athena heykeli
Yunanistan bayrağı - Atina - Athena heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKI
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Yunanistan'ı Amerikan üssüne çeviren Miçotakis hükümeti, AB'nin ardından NATO'yu da Türkiye'ye karşı harekete geçirme çabasında. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Miltiadis, NATOPA toplantısında, Türkiye'yi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemek ve Rusya'nın yaptırımları atlatmasına yardımcı olarak mali kazanç elde etmekle suçladı.
Yunanistan Dışişleri Bakanvekili Varvitsiotis Miltiadis, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu çalışmaları kapsamında parlamentoda yaptığı konuşmada, Atina'nın Ankara'ya yönelik suçlamalarında yeni bir boyut açtı.
'Özellikle Türkiye'nin provokasyonları konusunu NATO Parlamenter Asamblesi üyeleri huzurunda gündeme getirmek istediğini' söyleyerek bildik gerilimleri ve suçlamaları sıralayan Miltiadis, bu kez Yunanistan'ın Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini belirttikten sonra 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecini tamamlayamamasından Türkiye'nin sorumlu olduğunu' dile getirdi.
Türkiye'nin tutumunu, iki ülkenin entegrasyonunu çok erken imzalayan ve onaylayan Yunanistan'ın aksine, 'son derece verimsiz' olarak niteleyen Miltiadis, "İki ülkenin entegrasyonu, NATO ittifakının özü, yani dayanışma ve ortak tehditlere karşı ortak savunma için çok güçlü bir mesajdır. Popülizm ve milliyetçilik sesleri tüm gezegende yayılırken, liberal işbirliği ilkelerini korumak bizim görevimizdir” dedi.
'Türkiye'nin Avrupa müktesebatına uyum sağlamaması ve Rusya'ya karşı yaptırım çerçevesine uymamasının da eşit derecede sorunlu olduğunu' söyleyen Miltiadis, özellikle enerji, turizm, ihracatla ilgili Yunanistan ve diğer tüm ülkelerin bedel ödemesinin aksine, 'Ankara'nın Rusya Federasyonu'nun Batı'nın yaptırımlarını atlatması için pencereler açtığını ve bundan özel mali faydalar elde ettiğini' öne sürdü.
Yunan Dışişleri Bakanvekili, "Biz burada acı çekerken bazı insanlar para kazanıyor. Türkiye, Rus yolcuları ağırlamak için uçaklarındaki koltukları ikiye katladı ve Rus oligarkların başka limanlarda demirli tekneleri Türk limanlarına taşındı" diye konuştu.
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