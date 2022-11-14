https://sputniknews.com.tr/20221114/bursada-sahte-ickiden-1-kisi-oldu-4-kisi-tedavi-altinda-1063402571.html

Bursa'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında

Bursa'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında

Bursa'da sahte içki içen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. 14.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-14T09:48+0300

2022-11-14T09:48+0300

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türkiye

bursa

sahte içki

ölüm

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden, 1'i hayatını kaybetti.Yıldırım'da gece saatlerinde sahte içki içki içtikten sonra rahatsızlanan 5 kişi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişiden Şakir Çelik, hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220906/hatayda-sahte-icki-zehirlenmesi-tedaviye-alinan-12-kisiden-3u-hayatini-kaybetti-1060874379.html

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