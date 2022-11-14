https://sputniknews.com.tr/20221114/bursada-sahte-ickiden-1-kisi-oldu-4-kisi-tedavi-altinda-1063402571.html
Bursa'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında
Bursa'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında
Bursa'da sahte içki içen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T09:48+0300
2022-11-14T09:48+0300
2022-11-14T09:48+0300
türkiye
bursa
sahte içki
ölüm
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden, 1'i hayatını kaybetti.Yıldırım'da gece saatlerinde sahte içki içki içtikten sonra rahatsızlanan 5 kişi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişiden Şakir Çelik, hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220906/hatayda-sahte-icki-zehirlenmesi-tedaviye-alinan-12-kisiden-3u-hayatini-kaybetti-1060874379.html
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bursa, sahte içki, ölüm
Bursa'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında
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Bursa'da sahte içki içen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi zehirlenme sonucu hayatını kaybetti.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden, 1'i hayatını kaybetti.
Yıldırım'da gece saatlerinde sahte içki içki içtikten sonra rahatsızlanan 5 kişi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişiden Şakir Çelik, hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.