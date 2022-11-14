Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221114/bursada-sahte-ickiden-1-kisi-oldu-4-kisi-tedavi-altinda-1063402571.html
Bursa'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında
Bursa'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında
Bursa'da sahte içki içen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T09:48+0300
2022-11-14T09:48+0300
türkiye
bursa
sahte içki
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052241357_0:687:2000:1812_1920x0_80_0_0_7b0a53061cccb8e15c3493cad0ad0d1a.jpg
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden, 1'i hayatını kaybetti.Yıldırım'da gece saatlerinde sahte içki içki içtikten sonra rahatsızlanan 5 kişi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişiden Şakir Çelik, hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220906/hatayda-sahte-icki-zehirlenmesi-tedaviye-alinan-12-kisiden-3u-hayatini-kaybetti-1060874379.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052241357_0:500:2000:2000_1920x0_80_0_0_b6fa69b5e18c0564d5dcdb31f714d35f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, sahte içki, ölüm
bursa, sahte içki, ölüm

Bursa'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında

09:48 14.11.2022
© AAManisa'nın Yunusemre ilçesinde bir tekel büfesine düzenlenen operasyonda pet su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir tekel büfesine düzenlenen operasyonda pet su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Bursa'da sahte içki içen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi zehirlenme sonucu hayatını kaybetti.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden, 1'i hayatını kaybetti.
Yıldırım'da gece saatlerinde sahte içki içki içtikten sonra rahatsızlanan 5 kişi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişiden Şakir Çelik, hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ambulans, Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
TÜRKİYE
Hatay'da sahte içki zehirlenmesi: Tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
6 Eylül, 18:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала