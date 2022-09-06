https://sputniknews.com.tr/20220906/hatayda-sahte-icki-zehirlenmesi-tedaviye-alinan-12-kisiden-3u-hayatini-kaybetti-1060874379.html

Hatay'da sahte içki zehirlenmesi: Tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

Hatay'da sahte içki zehirlenmesi: Tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

Hatay'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Sahte içki satışı yaptığı iddiasıyla bir kişi... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T18:04+0300

2022-09-06T18:04+0300

2022-09-06T18:07+0300

sahte içki

türkiye

hatay

ölü

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Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül'de kentteki hastanelere sahte içki kullanımının ardından zehirlendikleri şüphesiyle 12 kişi başvurdu.Tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanelerdeki 9 kişinin tedavisi sürüyor.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışıyla ilgili başlattığı çalışma kapsamında 9 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenledi.Adreslerde 84.2 litre içime hazır sahte içki ve 2 bin 600 litre fermente edilmiş sahte içki ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı emniyete götürüldü.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden F.B, sahte içki satışı yaptığı iddiasıyla tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

https://sputniknews.com.tr/20220307/corumda-12-kisi-metil-alkolden-zehirlendi-4unun-durumu-agir-1054493486.html

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