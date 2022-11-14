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Bakan Varank: Togg'u önümüzdeki yıllarda Belçika sokaklarında da göreceğiz
Bakan Varank: Togg'u önümüzdeki yıllarda Belçika sokaklarında da göreceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,"Togg'u önümüzdeki yıllarda Belçika sokaklarında da göreceğiz. Çünkü emin olun bizde en iyisini yapabilecek yürek de var... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T22:49+0300
2022-11-14T22:49+0300
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Maarif Vakfı Brüksel Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.İstanbul'daki saldırıya ilişkin konuşan Bakan Varank, "Ülkemizde vuku bulan elim terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.Varank, "İçimiz buruk, canımız yanıyor. Ama şunu tekrar ifade etmek istiyorum, Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim almaya çalışanlar asla başarıya ulaşamayacaklar. Ülkemizde ve komşu coğrafyamızda tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.'Vatandaşına değer veren bir Türkiye var'Artık eskisinden çok daha güçlü, çok daha etkin bir Türkiye olduğunu vurgulayan Varank, "Vatandaşına, soydaşına dünyanın hangi noktasında olursa olsun el uzatan, kulak kesilen, değer veren bir Türkiye var" ifadesini kullandı.Bakan Varank, "Bugün dünya başkentlerinin sokaklarında Türk markalarını görüyorsunuz. Bugün Avrupa gazetelerinin manşetlerinde Türk girişimlerini okuyorsunuz. Bundan sonra denizlere baktığınızda Türk malı gemileri göreceksiniz. Havaya baktığınızda Türk malı insansız hava araçlarını göreceksiniz. Karaya baktığınızda Türk malı otomobilleri göreceksiniz. Doğuştan elektrikli, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u göreceksiniz" dedi."Togg'u önümüzdeki yıllarda Belçika sokaklarında da göreceğiz. Çünkü emin olun bizde en iyisini yapabilecek yürek de var, zeka da var, kabiliyet de var" diyen Varank, 'başarı hikayelerine daha nicelerini hep birlikte ekleyeceklerini' ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221112/togg-cumhurbaskani-erdogan-tarafindan-verilen-on-siparisler-disinda-siparis-almiyoruz-1063357742.html
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mustafa varank, togg, belçika
mustafa varank, togg, belçika

Bakan Varank: Togg'u önümüzdeki yıllarda Belçika sokaklarında da göreceğiz

22:49 14.11.2022
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,"Togg'u önümüzdeki yıllarda Belçika sokaklarında da göreceğiz. Çünkü emin olun bizde en iyisini yapabilecek yürek de var, zeka da var, kabiliyet de var." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Maarif Vakfı Brüksel Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.
İstanbul'daki saldırıya ilişkin konuşan Bakan Varank, "Ülkemizde vuku bulan elim terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
Varank, "İçimiz buruk, canımız yanıyor. Ama şunu tekrar ifade etmek istiyorum, Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim almaya çalışanlar asla başarıya ulaşamayacaklar. Ülkemizde ve komşu coğrafyamızda tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'Vatandaşına değer veren bir Türkiye var'

Artık eskisinden çok daha güçlü, çok daha etkin bir Türkiye olduğunu vurgulayan Varank, "Vatandaşına, soydaşına dünyanın hangi noktasında olursa olsun el uzatan, kulak kesilen, değer veren bir Türkiye var" ifadesini kullandı.
Bakan Varank, "Bugün dünya başkentlerinin sokaklarında Türk markalarını görüyorsunuz. Bugün Avrupa gazetelerinin manşetlerinde Türk girişimlerini okuyorsunuz. Bundan sonra denizlere baktığınızda Türk malı gemileri göreceksiniz. Havaya baktığınızda Türk malı insansız hava araçlarını göreceksiniz. Karaya baktığınızda Türk malı otomobilleri göreceksiniz. Doğuştan elektrikli, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u göreceksiniz" dedi.
"Togg'u önümüzdeki yıllarda Belçika sokaklarında da göreceğiz. Çünkü emin olun bizde en iyisini yapabilecek yürek de var, zeka da var, kabiliyet de var" diyen Varank, 'başarı hikayelerine daha nicelerini hep birlikte ekleyeceklerini' ifade etti.
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