https://sputniknews.com.tr/20221112/togg-cumhurbaskani-erdogan-tarafindan-verilen-on-siparisler-disinda-siparis-almiyoruz-1063357742.html

Togg: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almıyoruz

Togg: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almıyoruz

Yerli otomobil Togg'un Twitter sayfasından bir açıklama yapıldı. Ön sipariş tarihinin hatırlatıldığı duyuruda, şu aşamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T14:19+0300

2022-11-12T14:19+0300

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türkiye

togg

türkiye

yerli otomobil

yerli otomobil girişim grubu

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29 Ekim'de fabrikası açılan yerli otomobil Togg, öp siparişle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yerli otomobile olan ilginin gururla takip edildiği belirtilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında bir sipariş alınmadığı ifade edildi. Ayrıca ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlayacağı hatırlatıldı.

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togg, türkiye, yerli otomobil, yerli otomobil girişim grubu