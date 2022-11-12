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https://sputniknews.com.tr/20221112/togg-cumhurbaskani-erdogan-tarafindan-verilen-on-siparisler-disinda-siparis-almiyoruz-1063357742.html
Togg: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almıyoruz
Togg: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almıyoruz
Yerli otomobil Togg'un Twitter sayfasından bir açıklama yapıldı. Ön sipariş tarihinin hatırlatıldığı duyuruda, şu aşamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T14:19+0300
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togg
türkiye
yerli otomobil
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29 Ekim'de fabrikası açılan yerli otomobil Togg, öp siparişle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yerli otomobile olan ilginin gururla takip edildiği belirtilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında bir sipariş alınmadığı ifade edildi. Ayrıca ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlayacağı hatırlatıldı.
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togg, türkiye, yerli otomobil, yerli otomobil girişim grubu
togg, türkiye, yerli otomobil, yerli otomobil girişim grubu

Togg: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almıyoruz

14:19 12.11.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© AA
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Yerli otomobil Togg'un Twitter sayfasından bir açıklama yapıldı. Ön sipariş tarihinin hatırlatıldığı duyuruda, şu aşamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön sipariş dışında başka bir sipariş alınmadığı belirtildi.
29 Ekim'de fabrikası açılan yerli otomobil Togg, öp siparişle ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Yerli otomobile olan ilginin gururla takip edildiği belirtilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında bir sipariş alınmadığı ifade edildi. Ayrıca ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlayacağı hatırlatıldı.
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