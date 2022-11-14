Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221114/avrupada-100-binden-fazla-kisi-kripto-para-kullanilarak-dolandirildi-1063426427.html
Avrupa'da 100 binden fazla kişi kripto para kullanılarak dolandırıldı
Avrupa'da 100 binden fazla kişi kripto para kullanılarak dolandırıldı
Avrupa'da 100 binden fazla kişinin uluslararası kripto para dolandırıcılığının mağduru olduğu açıklandı. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T22:15+0300
2022-11-14T22:18+0300
dünya
eurojust
kripto
kripto para
avrupa
katalonya
ispanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053351387_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bf678f0515411619bff72aee08638d1b.jpg
Avrupa'da yargı işlerinden sorumlu Eurojust'ın koordinasyonunda AB Polis Teşkilatı (Europol) tarafından düzenlenen Arnavutluk merkezli operasyonda kripto para dolandırıcılığı yapan bir çetenin ortaya çıkarıldığı bildirildi.İspanya jandarması ve Katalonya yerel polisinden verilen bilgilerde, Almanya, İsveç, Finlandiya, Letonya, Ukrayna, Gürcistan ve Arnavutluk polisinin de katıldığı 8-9 Kasım'da gerçekleşen operasyonlarda kripto para dolandırıcılığıyla 2 milyar 400 milyon euro'dan fazla kazanç sağlayan bir şebekenin çökertildiği kaydedildi.Operasyonlar kapsamında Arnavutluk'un 3 kentinde suç şebekesinin iki üst düzey sorumlusunun gözaltına alındığı, 16 kişinin de soruşturulduğu aktarıldı.Söz konusu örgütün 17 bini İspanya'da olmak üzere Avrupa'da 100 binin üzerinde kişiyi kripto parayla dolandırdığı belirtildi.Polis operasyonlarında 15 çağrı merkezine baskın yapıldığı, 355'ten fazla bilgisayar, cep telefonu ve ilgili bilgileri içeren diğer elektronik malzemelerin ele geçirildiği açıklandı.Arnavutluk merkezli faaliyet gösteren örgütün, sahte brokerlar aracılığıyla finans dünyası hakkında büyük bilgiye sahipmiş gibi davrandığı ve küçük yatırımcılara büyük paralar vadederek sahte internet siteleriyle mağdurlarını seçip, dolandırdığı bilgisi paylaşıldı.Dolandırıcıların, ilk başta 250 euro'larla başlayan yatırımcıları büyük paralar kazanmış gibi gösterip güvenlerini kazandıktan sonra daha büyük para yatırmalarını sağladığı, paralarını çekmek isteyenlerden de vergi ödemesi veya sistem arızası gerekçeleriyle daha fazla para yatırmalarını istediği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221112/binancein-kurucusu-changpeng-zhao-kademeli-kripto-krizine-karsi-uyardi-1063349999.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053351387_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_61dc1c0ac7b9885fe2c3d8a3b86de540.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eurojust, kripto, kripto para, avrupa, katalonya, ispanya
eurojust, kripto, kripto para, avrupa, katalonya, ispanya

Avrupa'da 100 binden fazla kişi kripto para kullanılarak dolandırıldı

22:15 14.11.2022 (güncellendi: 22:18 14.11.2022)
© AABitcoin, kripto para, borsa
Bitcoin, kripto para, borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Avrupa'da 100 binden fazla kişinin uluslararası kripto para dolandırıcılığının mağduru olduğu açıklandı.
Avrupa'da yargı işlerinden sorumlu Eurojust'ın koordinasyonunda AB Polis Teşkilatı (Europol) tarafından düzenlenen Arnavutluk merkezli operasyonda kripto para dolandırıcılığı yapan bir çetenin ortaya çıkarıldığı bildirildi.
İspanya jandarması ve Katalonya yerel polisinden verilen bilgilerde, Almanya, İsveç, Finlandiya, Letonya, Ukrayna, Gürcistan ve Arnavutluk polisinin de katıldığı 8-9 Kasım'da gerçekleşen operasyonlarda kripto para dolandırıcılığıyla 2 milyar 400 milyon euro'dan fazla kazanç sağlayan bir şebekenin çökertildiği kaydedildi.
Operasyonlar kapsamında Arnavutluk'un 3 kentinde suç şebekesinin iki üst düzey sorumlusunun gözaltına alındığı, 16 kişinin de soruşturulduğu aktarıldı.
Söz konusu örgütün 17 bini İspanya'da olmak üzere Avrupa'da 100 binin üzerinde kişiyi kripto parayla dolandırdığı belirtildi.
Polis operasyonlarında 15 çağrı merkezine baskın yapıldığı, 355'ten fazla bilgisayar, cep telefonu ve ilgili bilgileri içeren diğer elektronik malzemelerin ele geçirildiği açıklandı.
Arnavutluk merkezli faaliyet gösteren örgütün, sahte brokerlar aracılığıyla finans dünyası hakkında büyük bilgiye sahipmiş gibi davrandığı ve küçük yatırımcılara büyük paralar vadederek sahte internet siteleriyle mağdurlarını seçip, dolandırdığı bilgisi paylaşıldı.
Dolandırıcıların, ilk başta 250 euro'larla başlayan yatırımcıları büyük paralar kazanmış gibi gösterip güvenlerini kazandıktan sonra daha büyük para yatırmalarını sağladığı, paralarını çekmek isteyenlerden de vergi ödemesi veya sistem arızası gerekçeleriyle daha fazla para yatırmalarını istediği kaydedildi.
Changpeng Zhao - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
TÜRKİYE
Binance'in Kurucusu Changpeng Zhao, 'kademeli' kripto krizine karşı uyardı
12 Kasım, 05:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала