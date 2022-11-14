https://sputniknews.com.tr/20221114/alti-muhalefet-partisinin-genel-baskanlarindan-ortak-aciklama-terore-gecit-vermeyecegiz-1063410931.html
Altı muhalefet partisinin genel başkanlarından ortak açıklama: 'Teröre geçit vermeyeceğiz'
Altı muhalefet partisinin genel başkanlarından ortak açıklama: 'Teröre geçit vermeyeceğiz'
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde toplandı. Altılı... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
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Altı muhalefet partisinin genel başkanları DEVA Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldiBabacan, DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.Kapalı gerçekleşen toplantıdan, dün İstanbul'da yaşanan saldırıya ilişkin açıklama geldi.Muhalefet partilerinin ortak açıklaması şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20221114/beyoglundaki-bombali-saldiriyi-gerceklestiren-zanlinin-yakalanma-goruntuleri-ortaya-cikti-1063403101.html
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türkiye, istanbul, muhalefet, chp, deva partisi, iyi parti, istiklal caddesi
Altı muhalefet partisinin genel başkanlarından ortak açıklama: 'Teröre geçit vermeyeceğiz'
14:01 14.11.2022 (güncellendi: 14:03 14.11.2022) Abone ol
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde toplandı. Altılı masa toplantısında liderler ilk olarak İstanbul'daki saldırıya ilişkin açıklama yaptı ve 'Teröre geçit vermeyeceğiz' dedi.
Altı muhalefet partisinin genel başkanları DEVA Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi
Babacan, DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.
Kapalı gerçekleşen toplantıdan, dün İstanbul'da yaşanan saldırıya ilişkin açıklama geldi.
Muhalefet partilerinin ortak açıklaması şu şekilde:
"Dün (13 Kasım 2022) İstanbul Taksim’de meydana gelen hain terör saldırısını toplantımızın öncelikli gündem maddesi olarak ele aldık. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması için dua ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz. Bizler, Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir. Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız. Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir. Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız."