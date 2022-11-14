https://sputniknews.com.tr/20221114/abdde-havada-carpisan-iki-gosteri-ucagindaki-6-kisinin-oldugu-aciklandi-1063397691.html
ABD'de havada çarpışan 2 gösteri uçağındaki 6 kişinin öldüğü açıklandı
ABD'de havada çarpışan 2 gösteri uçağındaki 6 kişinin öldüğü açıklandı
ABD'nin Teksas eyaletinde havada çarpışan Boeing B-17 ve Bell P-63 tipi iki gösteri uçağında bulunan 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T01:57+0300
2022-11-14T01:57+0300
2022-11-14T01:59+0300
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uçak
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Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins, Twitter hesabından bu sabah yaptığı paylaşımda, dün Dallas Executive Havalimanı'nda düzenlenen hava gösterisi sırasında çarpışan iki uçaktaki 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Jenkins, "Yetkililer, ölen kişilerin araştırılması ve kimlik tespiti için bugün çalışmaya devam edecek. Lütfen aileleri ve tüm ilgililer için dua edin" ifadelerini paylaştı.Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, Dallas şehrinin yaklaşık 16 kilometre dışında bulunan Executive Havalimanı'ndaki hava gösterisi sırasında iki uçağın havada çarpıştığı kaydedilmişti.Gösteriyi izleyenlerin çektiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de eski tip iki gösteri uçağının çarpıştıktan sonra yere çakıldığı ve buradan alev topunun yükseldiği görülmüştü.Kazaya yaklaşık 40 itfaiye mensubu müdahale ederken, FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun (NTBS) çarpışmayla ilgili araştırmayı sürdürdüğü açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221112/abdde-hava-gosterisinde-2-ucak-carpisti-1063368406.html
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abd, gösteri, uçak, çarpışma, ölü, dallas
abd, gösteri, uçak, çarpışma, ölü, dallas
ABD'de havada çarpışan 2 gösteri uçağındaki 6 kişinin öldüğü açıklandı
01:57 14.11.2022 (güncellendi: 01:59 14.11.2022) Abone ol
ABD'nin Teksas eyaletinde havada çarpışan Boeing B-17 ve Bell P-63 tipi iki gösteri uçağında bulunan 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins, Twitter hesabından bu sabah yaptığı paylaşımda, dün Dallas Executive Havalimanı'nda düzenlenen hava gösterisi sırasında çarpışan iki uçaktaki 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Jenkins, "Yetkililer, ölen kişilerin araştırılması ve kimlik tespiti için bugün çalışmaya devam edecek. Lütfen aileleri ve tüm ilgililer için dua edin" ifadelerini paylaştı.
Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, Dallas şehrinin yaklaşık 16 kilometre dışında bulunan Executive Havalimanı'ndaki hava gösterisi sırasında iki uçağın havada çarpıştığı kaydedilmişti.
Gösteriyi izleyenlerin çektiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de eski tip iki gösteri uçağının çarpıştıktan sonra yere çakıldığı ve buradan alev topunun yükseldiği görülmüştü.
Kazaya yaklaşık 40 itfaiye mensubu müdahale ederken, FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun (NTBS) çarpışmayla ilgili araştırmayı sürdürdüğü açıklanmıştı.